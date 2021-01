Kaj oslabljen polarni vrtinec pomeni za nadaljevanje zime?

Letošnja zima je bila v dozdajšnjem poteku precej pestra, kot kaže, bo pestro tudi njeno nadaljevanje, saj je nad severnim polom polarni vrtinec oslabel in razpadel na dva dela. Kaj je polarni vrtinec in kako vpliva na vreme v Sloveniji?

icon-expand Zima v Loškem Potoku FOTO: Rok Nosan

V zadnjih dneh je vremensko dogajanje pri nas zelo slikovito z izmenjevanjem sonca in oblakov ter s posameznimi plohami, marsikje je padalo babje pšeno. To so drobna neprozorna zrna, ki ob padcu na trdo podlago odskakujejo in se lahko ob tem tudi razletijo. Ker je babje pšeno veliko le nekaj milimetrov, ne povzroča nikakršne škode, torej ne klesti, pojavlja pa se samo v hladnem delu leta.

Tudi v prihodnjih dneh vremenske pestrosti ne bo manjkalo, saj se s severnimi vetrovi proti jugu Evrope že spušča mrzla polarna zračna masa, ki bo ob koncu tedna s svojim obrobjem segala tudi nad naše kraje. V primeru jasnih noči bomo v prihodnjih dneh marsikje izmerili najnižje temperature v zadnjih letih. V krajih s snežno odejo se bo lahko ohladilo pod –20 stopinj Celzija. Na vreme pri nas vpliva polarni vrtinec Dogajanje pri nas je povezano z dogajanjem na skrajnem severu poloble, kjer nastaja polarni vrtinec. To je vrteča gmota zelo mrzlega zraka z nizkim zračnim tlakom, ki se običajno zadržuje nad Arktiko in se jeseni zaradi večje temperaturne razlike med polom in ekvatorjem okrepi. Polarni predeli v zimskem času namreč veliko več toplote oddajo v vesolje, kot pa jo prejmejo od Sonca, nasprotno pa območje okoli ekvatorja vse leto od Sonca prejema več toplote, kot jo odda v vesolje.

icon-expand Polarni vrtinec FOTO: POP TV

Kadar je polarni vrtinec močan, na meji med hladnejšo in toplejšo zračno maso prevladujejo močni zahodni vetrovi, ki mrzel zrak zadržujejo znotraj polarnega kroga. Takrat nad severnim Atlantikom nastajajo globoki cikloni, ki se nato usmerjajo proti severu nad Arktični ocean, kar zahodni in severni Evropi prinaša zelo vetrovno vreme s padavinami, lahko tudi poplavami. Ker ob močnem polarnem vrtincu mrzel zrak ostaja ujet znotraj polarnega kroga, sneži le na skrajnem severu Evrope, naše kraje pa padavine običajno dosežejo že zelo oslabljene, kar pomeni, da imamo pri nas takrat nadpovprečno toplo in suho vreme, ki je bilo značilno za lansko zimo.

icon-expand Kadar je polarni vrtinec močan, imamo pri nas suho in nadpovprečno toplo zimo. FOTO: POP TV

Pas najmočnejših vetrov, ki ločuje mrzlo polarno in občutno toplejšo subtropsko zračno maso, je na višini okoli deset kilometrov, kjer se odvija večina letalskega potniškega prometa, kar piloti tudi s pridom izkoriščajo. Čas potovanja na vzhodne destinacije je krajši, letalo pa porabi tudi manj goriva. Takšno pot imajo letala nad Tihim oceanom, saj je nad morjem vetrovni stržen bolj stabilen. Tukaj se manj spreminja tudi njegova višina, kar pomeni manj turbulence pri poletih. Iz Azije v Ameriko letala velikokrat letijo z vetrom, v obratni smeri se mu na široko izognejo in letijo po drugačni poti, običajno bolj proti severu.

icon-expand Letala proti vzhodu letijo z vetrom, v nasprotni smeri se vetrovnemu strženu izognejo. FOTO: POP TV

Ko polarni vrtinec oslabi Če vetrovni stržen oslabi, se polarni vrtinec preoblikuje in lahko tudi razpade, kar se je zgodilo na začetku letošnjega januarja. V tem primeru lahko mrzel zrak preplavi tudi naše kraje in izmerimo lahko zelo nizke temperature. A medtem ko se mrzel zrak na eni strani spusti daleč proti jugu, se topel zrak na drugi strani dvigne daleč proti severu, zato je vreme ob oslabljenem polarnem vrtincu ekstremnejše. Hudemu mrazu lahko že čez nekaj dni sledi odjuga in prav to nas, kot vse kaže, čaka tudi letos.

icon-expand Ko polarni vrtinec oslabi ali celo razpade, imamo pri nas več možnosti za mrzlo zimsko vreme. FOTO: POP TV