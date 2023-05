Kaj pa, če bi namesto plač raje obdavčili premoženje?

Napovedi višanja javnih izdatkov zaradi staranja prebivalstva so neizprosne. Če smo po zadnjih podatkih Urada za makroekonomske raziskave in razvoj leta 2019 za zdravstvo, pokojnine in dolgotrajno oskrbo namenili 16,9 odstotka BDP, se bo do leta 2040 ta številka zvišala na kar 22,3 odstotka BDP. Ali če smo leta 2019 za pokojnine namenili dobrih osem milijard evrov, bomo leta 2040 upokojencem namenili skoraj 20 milijard evrov.