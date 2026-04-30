Kaj po 'odhodu' iz politike čaka Urško Klakočar Zupančič?

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki trenutno dogajanje v parlamentu spremlja od zunaj. Kaj jo najbolj preseneča – potek pogovorov, dueli med Zoranom Stevanovićem in poslankami z levega pola? "Iskreno povedano, me ne preseneča. Zorana Stevanovića sem osebno spoznala še pred volitvami 2022 in njegov načrt delovanja ter odnos do žensk je bil že takrat zelo izrazit, tudi nekoliko neprimeren," je odgovorila. Ob tem je Klakočar Zupančičeva zarisala tudi ločnico med "poučevanjem" poslancev, če oseba izhaja iz pravnega znanja, razumevanja prava, poslovnika, parlamentarne prakse ter nekega širšega pravnega okvira, ter osebo, ki izhaja s pozicije moči oz. "šovinističnih izpadov".

'Zdaj ni čas za užaljenost'

Koliko pa zameri šefu svoje nekdanje stranke Robertu Golobu? Sama pravi, da nima nobenih osebnih zamer, da pa je zaradi svojih vrednot, prepričanj ter zaradi lastne ideje o tem, kako bi morala stranka komunicirati in delovati, ugotovila, da v stranki zanjo ni več prostora ter da v njej ne more več učinkovito delovati. "V celotnem političnem prostoru je izredno težko, če si malo bolj načelen," je dejala. "Nikoli nisem rekla, da bi ostala v stranki in v politiki ali v stranki, če bi se Golob iz nje umaknil. Ne razmišljam tako, niti tako ne delujem," je bila jasna.

Priznala je sicer, da verjame, da bi ob morebitni kandidaturi v kakšnem drugem volilnem okraju bolje kotirala in prišla v parlament, a da je volilni sistem takšen, kakršen je. "Zdaj ni čas za užaljenost ali za osebne razmere, temveč da razčlenimo situacijo, kakršna je, in da delujemo čim bolje naprej," je dejala.

Se bo potegovala za predsedniško mesto?

Po volilnem večeru je zapisala, da bo ustvarjala zunaj politike, kasneje pa je za politiko dejala: "Nikoli ne reci nikoli," pa tudi: "Čas rdečih petk še pride." "Da izstopiš iz aktivne politike, ne pomeni, da moraš biti tiho. Prav je, da nismo tiho in da smo aktivne državljanke in državljani, ker tako soustvarjamo naš politični prostor," je pojasnila svoje besede ter dodala, da politika ne bi smela biti nekaj slabega. "Kaj bo prihodnost prinesla, nikoli ne vemo. Odprte si puščam vse možnosti," pa je povedala o svoji prihodnosti. Pojasnila je tudi, da je za poslansko nadomestilo zaprosila, ker po odhodu iz poslanskih vrst ni imela nobenega delovnega mesta, na katerega bi se lahko vrnila. "To nadomestilo traja le toliko časa, dokler si ne zagotovim sredstev za življenje," je dejala.

Njen nekdanji poslanski kolega Lenart Žavbi je sicer v intervjuju za Reporter dejal, da mora imeti Urška Klakočar Zupančič politično prihodnost, saj da si boljše kandidatke za mesto predsednice države ne predstavlja. "To so zelo smele besede gospoda Žavbija. Ne morem trditi, da niso laskale. Menim pa, da mora imeti človek toliko samorefleksije in biti toliko samokritičen, da si reče, da je treba za kaj takšnega še dozoreti. In sama zase menim, da potrebujem čas, da dozorim," komentira njegove besede. A ob tem poudarja, da je seveda prihodnost neznana: "Želim si, da bi bila dobra, tudi zato sem se pred več kot štirimi leti vključila v politiko."

'V strokovnih vodah se mi ni treba neprestano otresati blata'

Kaj pa županske volitve? "Trenutno ne razmišljam o nobenih funkcijah, prav tako ne razmišljam, da bi kakorkoli kogarkoli izzivala. Prepustimo to času, ki prihaja," je dejala. Glede dela ljubljanskega župana Zorana Jankovića je sicer dejala, da bi težko ocenjevala nekaj, česar ne pozna tako zelo dobro. "Ne želim ga ocenjevati niti kot dobrega niti kot slabega. Menim pa, da je treba, če so kjerkoli dokazi o kakršnihkoli koruptivnih dejanjih, to raziskati. Ampak to naj raziskujejo organi, ki se s tem ukvarjajo," je jasna.