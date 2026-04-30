Kaj po 'odhodu' iz politike čaka Urško Klakočar Zupančič?

Ljubljana, 30. 04. 2026 06.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER M.P.
Urška Klakočar Zupančič

"Čas rdečih petk še pride," napoveduje nekdanja prva dama Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič, ki je konec tedna izstopila iz Svobode. Toplo-hladen odnos s stranko sicer ni bil skrivnost; spomnimo, da je soustanoviteljica stranke odstopila s podpredsedniškega mesta potem, ko naj bi se zaiskrilo med njo in Robertom Golobom. Kaj mu najbolj zameri? Bo na prihajajočih županskih volitvah izzvala župana Zorana Jankovića, na predsedniških pa aktualno predsednico Natašo Pirc Musar?

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki trenutno dogajanje v parlamentu spremlja od zunaj. Kaj jo najbolj preseneča – potek pogovorov, dueli med Zoranom Stevanovićem in poslankami z levega pola? "Iskreno povedano, me ne preseneča. Zorana Stevanovića sem osebno spoznala še pred volitvami 2022 in njegov načrt delovanja ter odnos do žensk je bil že takrat zelo izrazit, tudi nekoliko neprimeren," je odgovorila.

Ob tem je Klakočar Zupančičeva zarisala tudi ločnico med "poučevanjem" poslancev, če oseba izhaja iz pravnega znanja, razumevanja prava, poslovnika, parlamentarne prakse ter nekega širšega pravnega okvira, ter osebo, ki izhaja s pozicije moči oz. "šovinističnih izpadov".

'Zdaj ni čas za užaljenost'

Koliko pa zameri šefu svoje nekdanje stranke Robertu Golobu? Sama pravi, da nima nobenih osebnih zamer, da pa je zaradi svojih vrednot, prepričanj ter zaradi lastne ideje o tem, kako bi morala stranka komunicirati in delovati, ugotovila, da v stranki zanjo ni več prostora ter da v njej ne more več učinkovito delovati. "V celotnem političnem prostoru je izredno težko, če si malo bolj načelen," je dejala.

"Nikoli nisem rekla, da bi ostala v stranki in v politiki ali v stranki, če bi se Golob iz nje umaknil. Ne razmišljam tako, niti tako ne delujem," je bila jasna.

Priznala je sicer, da verjame, da bi ob morebitni kandidaturi v kakšnem drugem volilnem okraju bolje kotirala in prišla v parlament, a da je volilni sistem takšen, kakršen je. "Zdaj ni čas za užaljenost ali za osebne razmere, temveč da razčlenimo situacijo, kakršna je, in da delujemo čim bolje naprej," je dejala.

Se bo potegovala za predsedniško mesto?

Po volilnem večeru je zapisala, da bo ustvarjala zunaj politike, kasneje pa je za politiko dejala: "Nikoli ne reci nikoli," pa tudi: "Čas rdečih petk še pride." "Da izstopiš iz aktivne politike, ne pomeni, da moraš biti tiho. Prav je, da nismo tiho in da smo aktivne državljanke in državljani, ker tako soustvarjamo naš politični prostor," je pojasnila svoje besede ter dodala, da politika ne bi smela biti nekaj slabega.

"Kaj bo prihodnost prinesla, nikoli ne vemo. Odprte si puščam vse možnosti," pa je povedala o svoji prihodnosti. Pojasnila je tudi, da je za poslansko nadomestilo zaprosila, ker po odhodu iz poslanskih vrst ni imela nobenega delovnega mesta, na katerega bi se lahko vrnila. "To nadomestilo traja le toliko časa, dokler si ne zagotovim sredstev za življenje," je dejala.

"Čas rdečih petk še pride."
FOTO: Bobo

Njen nekdanji poslanski kolega Lenart Žavbi je sicer v intervjuju za Reporter dejal, da mora imeti Urška Klakočar Zupančič politično prihodnost, saj da si boljše kandidatke za mesto predsednice države ne predstavlja.

"To so zelo smele besede gospoda Žavbija. Ne morem trditi, da niso laskale. Menim pa, da mora imeti človek toliko samorefleksije in biti toliko samokritičen, da si reče, da je treba za kaj takšnega še dozoreti. In sama zase menim, da potrebujem čas, da dozorim," komentira njegove besede. A ob tem poudarja, da je seveda prihodnost neznana: "Želim si, da bi bila dobra, tudi zato sem se pred več kot štirimi leti vključila v politiko."

'V strokovnih vodah se mi ni treba neprestano otresati blata'

Kaj pa županske volitve? "Trenutno ne razmišljam o nobenih funkcijah, prav tako ne razmišljam, da bi kakorkoli kogarkoli izzivala. Prepustimo to času, ki prihaja," je dejala. Glede dela ljubljanskega župana Zorana Jankovića je sicer dejala, da bi težko ocenjevala nekaj, česar ne pozna tako zelo dobro.

"Ne želim ga ocenjevati niti kot dobrega niti kot slabega. Menim pa, da je treba, če so kjerkoli dokazi o kakršnihkoli koruptivnih dejanjih, to raziskati. Ampak to naj raziskujejo organi, ki se s tem ukvarjajo," je jasna.

Kaj bo torej počela v prihodnosti? V času vodenja državnega zbora je pogrešala predvsem svojo strokovnost, zato si želi, kot je povedala, v prihodnosti več vsebinskega dela. "Vsekakor si želim iti v bolj strokovne vode, ker se tam počutim dobro, predvsem pa se mi tam ni treba neprestano otresati blata, ki leti name."

Priznala je tudi, da bi lahko v času svojega političnega delovanja storila marsikaj drugače: "A tudi jaz sem samo človek s čustvenimi reakcijami, ki jih kasneje obžalujem. Pomembno je, da se iz tega kasneje tudi kaj naučim, kar bi želela tudi sedanjim poslankam in poslancem."

