Kaj počne nevrokirurg Bošnjak v ljubljanskem Kliničnem centru?

Vse vpletene, gre za neuradne informacije, so pred dnevi obiskali kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada. Preiskujejo namreč sume kaznivih dejanj zlorabe položaja. Nezakonita premoženjska korist, so zapisali, znaša okoli 400 tisoč evrov.

Ljubljanski klinični center sicer tudi danes material kupuje od spornega podjetja. Letos so jim, to so javno dostopni podatki, plačali dobrih 200 tisoč evrov.

Sporne posle je že pred pol leta preverjala tudi služba za korporativno varnost naše največje bolnišnice. Generalni direktor Marko Jug je takrat razlagal: "Preučilo se bo, kako je prišlo do naročila, kdo je bil izbran, kdo je bil naročnik, ali so potencialne povezave. Tukaj moramo vedeti, ugotoviti, ali je kdo prišel do okoriščanja na nepravilen način ali pogojevanja. To je tudi kritično, kar nas zanima."