Kaj počne Tanja Žagar v jutranjih uricah?

"Vsaka ženska ve, da je kakovostna nega obraza ključnega pomena za svež, lep in mladosten videz. Moje občinstvo od mene pričakuje da sem urejena in, če sem odkrita, to pričakujem tudi sama od sebe. " nam je zaupala Tanja. "Na obrazu imam občutljivo kožo, zato sem zelo pozorna, ko izbiram izdelke za nego obraza. Moram priznati, da je kombinacija seruma in kreme proti gubicam L’amour zadetek v polno! Moji koži zelo koristi in mi na neinvaziven način pomaga ohranjati mladosten videz." Je navdušeno dejala Tanja

HITRI IN ENOSTAVNI KORAKI ZA OPTIMALNO DNEVNO NEGO KOŽE.

1. KORAK: ČIŠČENJE KOŽE

Kožo očistim z izdelkom za globinsko čiščenje. Koža postane čista, napeta, pore so odprte za vpijanje seruma, ki sledi. Uporabljajte čistila primerna za vsakodnevno uporabo.

2. KORAK: NANOS SERUMA

Uporaba seruma L’amour Youth Activating je nekaj najboljšega in nepogrešljivega pri vsakodnevni negi. Kot že veste, serum pripomore k mladostnejšemu videzu polti, popravijo drobne nepravilnosti na njej in jo nekoliko napne.

Ali veste, da serum L’amour vsebuje kar ŠEST biološko aktivnih peptidov, ki v celicah sproži samoobnovitvene procese in obudi njihov mladostni potencial. Serum deluje hitro in se popolnoma vpije v kožo ter jo hidrira in nahrani zahvaljujoč trem različnim molekularnim masam hialuronske kisline, ceramide, retinola in drugih učinkovin za obnavljanje kože. Za bolj INTENZIVNE rezultate in vsekakor priporočamo uporabo seruma L'amour.

3. KORAK: PRIJETNA IN HITRA NAVLAŽITEV S CVETNO VODO

L’amour Rose Water je 100% naravni hydrolat na osnovi bolgarske rdeče vrtnice. Hidrolat ali cvetna voda naredi emulzijo med serumom in kremo ter poskrbi, da učinkovine seruma ostanejo v koži. Najpreprostejši način uporabe je, da ga v obliki razpršila nanesete na obraz takoj po čiščenju in nanosu seruma, nato pa nadaljujete s kremo. Lahko pa ga uporabljamo tudi samostojno kot tonik za osvežitev ter proti zabuhlosti. L’amour Rose Water vpliva blagodejno tako na suho kot tudi mastno kožo, deluje protivnetno, pomirjajoče in obnavljajoče.

4. KORAK: NANOS KREME

Naslednjega koraka nikoli ne smete pozabiti. Zlasti, če ste uporabili serum, uporabite vlažilno dnevno-nočno kremo L’amour Premium Renewal Face Cream. Vsebuje hialuronsko kislino, ceramid, alantoin in kombinacijo PETIH pomlajevalnih rastlinkih izvlečkov obogatenih z vitaminom E. Krema L'amour podpira naravne mehanizme za obnovo kože ter zavira procese staranja. Njena lahkotna tekstura in prefinjena dišava poskrbi za razkošno nego obraza. To je popolna krema, ki koži povrne prožnost in mehkobo, ter vidno izboljša tonus kože!

5. KORAK: POSKRBITE ZA HIDRATACIJO

Že zjutraj si privoščite kozarec vode, ki prinaša številne pozitivne učinke. Potem, ko celo noč niste pili, telo potrebuje tekočino, saj zagotavlja primerno hidracijo telesa, splošno zdravje in lepo, zdravo polt.