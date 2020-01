Kaj počne znana igralka, da ohranja ženstvenost in notranjo moč?

Iva Krajnc Bagola v Termah Šmarješke Toplice: »SlimFit in VitaDetox sta veliko več kot nadzorovanje telesne teže in razstrupljanje. Tu si napolnim baterije in preprosto uživam.«

Vsako jutro začne z jogijskimi vajami, rada tudi teče. Delo in skrb za družino – z Aljošo Bagola imata petletno hčerko Sofio – ji narekujeta discipliniran vsakdanjik. »Več ko je stresa, bolj strog moraš biti do sebe,« je prepričana Iva. Dopoldanskim vajam v gledališču večkrat sledi tudi večerna predstava, to pa pomeni, da mora skrb za hčerko popoldne in zvečer prevzeti mož.

Kot ženska je Iva na odru ves čas »v izložbi«, zato mora še toliko bolj skrbeti za svoje telo in nasploh za svoj videz. »Ne bom lagala, da nisem nečimrna (smeh). Nečimrnost je del igralskega poklica. Dejstvo je, da si ves čas opazovan in da tudi sam sebe nenehno opazuješ. A nisem privrženka invazivnih posegov v telo, še več, bojim se jih. Mimika in vitalnost pa sta za igralca izredno pomembni, zato se trudim ohranjati elastičnost kože in vitko telo na druge, bolj naravne načine.«

Iva Krajnc Bagola je - kljub temu, da je že čez štiridesetico - malokrat utrujena, za to pa gre zasluga njenemu zdravemu načinu življenja. Zaradi intolerance na gluten in laktozo namreč že dve leti zelo pazi pri prehrani, ne pije kave niti pravega čaja. »Pri tem sem zelo dosledna in vztrajna. Za ženske pa je, zaradi uravnavanja hormonskih nihanj, pravilna prehrana še posebej pomembna,« je prepričana. Na njenem jedilniku tako prevladujeta ekološko pridelana zelenjava in sadje.

V Termah Šmarješke Toplice jo navdušuje usmerjenost v lokalno, zdravo in eko prehrano, predvsem pa to, da so jedi prilagojene njeni intoleranci na gluten in laktozo.

»V Šmarjeških Toplicah so pri prehrani usmerjeni tako v lokalno eko pridelavo kot v individualne potrebe. Njihov pristop je prav takšen, kot si ga želim. Poleg tega pa me vedno znova navduši in napolni z motivacijo pogovor z nutricionistko,« pripomni in doda: »Tukaj dobiš priložnost, da začneš svoje telo res razumeti, saj vidiš, kaj se z njim dogaja, opaziš spremembe. Šele potem lahko to razumevanje preneseš v svoje vsakdanje življenje,« poudari.

Iva Kranjc Bagola: »Pristop do gostov in zdravega načina življenja, kot je šmarješki, najdeš redko kje, je pa dober in ga zelo cenim. Popolnoma se ti posvetijo, lahko se prepustiš, zaupaš, meditiraš. Njihova programa SlimFit in VitaDetox sta veliko več kot nadzorovanje telesne teže in razstrupljanje, saj ti dajeta spodbudo in te opremita z novimi znanji in navadami za polnejše življenje.«

Ko se telo in um razbremenita in očistita, se rodijo nove ideje

Pred bučanjem življenja se rada umakne v naravo. »Terme Šmarješke Toplice so v tem pogledu res fascinantne. Bivaš v srčiki zelenja, v popolnem miru, kjer se res lahko posvetiš sebi, svojemu telesu in duhu, premisliš kakšne stvari, se preprosto odklopiš. Lahko greš ven, se nadihaš, popolnoma odpreš naravi. Uživaš v savnah in v odličnih tretmajih, ki pomagajo, da se razbremeniš napetosti, hkrati pa se tudi očistiš odvečnih maščob in strupov. Ko se prepustim masaži in terapijam v Termah Šmarješke Toplice, je to zame kot nekakšna meditacija, saj se mi tu vedno porodijo nove ideje.«

Izgorelost ljube osebe - lekcija, kako vzeti življenje v svoje roke

Zaupanje in spodbuda sta za Ivo pomembni vrednoti tudi doma, ko je s svojimi najdražjimi. Pomembno se ji zdi, da sta z možem iskrena drug do drugega in si povesta vse, kar ju žre. »Že z izkazovanjem naklonjenosti lahko narediš veliko,« pove. Verjame, da je življenje večno prelivanje dveh različnih energij, jina in janga.

»Ko sem bila mlajša, sem mislila, da je življenje predvsem borba za svoje stvari, zdaj pa ugotavljam, da gre bolj za nekakšno konstantno prelivanje mnenj, energij, svetov ...« Njen mož Aljoša Bagola je pred kratkim izdal knjigo o izgorelosti, ki jo je napisal na podlagi lastne izkušnje. »Fasciniralo me je, kako spretno je ubesedil svoje težave. O izgorelosti sva se veliko pogovarjala, vendar sem bila nekako nemočna, da bi mu iz te težave pomagala,« prizna in doda, da sama nima takšne izkušnje. »Ljudje smo različni, imamo različne obrambne zidove.«

Po naravi je Iva hedonistka, kot pravi, saj rada dobro je, se ima lepo in zna poskrbeti zase. Da pri njej ne pride do izgorelosti, pa je veliko tudi v tem, da prepozna, kdaj potrebuje sprostitev. »Včasih sem res lahko zelo lena – to je povezano z naravo mojega poklica – in Aljoša to zelo dobro ve,« se zasmeje.