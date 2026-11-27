Pri izbiri darila za nego las pomaga, če pomislite, kaj obdarovanec pri svoji pričeski najraje poudari. Je to svežina barve, gladek videz ali tekstura? Keune je v sodelovanju s frizerskimi profesionalci zasnoval štiri praznične darilne komplete v omejeni izdaji. V vsakem sta šampon in balzam, ki ju dopolnjuje izdelek za oblikovanje ali končni videz pričeske.

Šampon nežno očisti in povrne vlago suhim lasem. Balzam navlaži, olajša razčesavanje ter lase pusti mehke, gladke in enostavne za urejanje. Zaključite z Get A Grip sprejem, ki vpije olje, doda rahel volumen in srednji oprijem.

Šampon nežno očisti, ohranja barvo svežo in poveča sijaj. Regenerator vlaži, zgladi površino las in pomaga barvi, da ostane sijoča in gladka. Zaključite s Shine Therapy lakom za lase za sijoč, nelepljiv videz.

Šampon očisti lase in zgladi njihovo površino, zmanjša naelektrenost in naredi lase mehkejše ter lažje za oblikovanje. Balzam dodaja vlago, olajša razčesavanje in ohranja lase sijoče, tudi v vlažnem vremenu. Zaključite z Velvet Cloud peno za rahel volumen in svilnat občutek.

Essential šampon očisti lase, brado in telo, medtem ko kreatin in bambus pomagata krepiti in zgostiti lase – idealno za suhe lase in lasišče. Essential regenerator mehča, gladi in pomaga ohranjati lase pod nadzorom (tudi brada je negovana). Zaključite s Premier Paste pasto za močan oprijem in mat videz.

O znamki Keune

Zgodba znamke Keune se je začela leta 1922 v Amsterdamu, kjer je farmacevt Jan Keune ustanovil podjetje. Keune je še danes neodvisno družinsko podjetje s certifikatom B Corp, njegovi izdelki pa so na voljo v več kot 100 državah.

V nizozemskem mestu Soest pod isto streho potekajo zasnova izdelkov, razvoj formul, testiranje in proizvodnja – za popolno kontrolo nad kvaliteto. Keune razvija profesionalne izdelke za barvanje, nego in oblikovanje las, pri tem pa ostaja tesno povezan s frizersko stroko. To zavezanost izraža tudi slogan "Home of the Hair Pro".

Naročnik oglasne vsebine je Keune Adria d.o.o.