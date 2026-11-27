Pri izbiri darila za nego las pomaga, če pomislite, kaj obdarovanec pri svoji pričeski najraje poudari. Je to svežina barve, gladek videz ali tekstura? Keune je v sodelovanju s frizerskimi profesionalci zasnoval štiri praznične darilne komplete v omejeni izdaji. V vsakem sta šampon in balzam, ki ju dopolnjuje izdelek za oblikovanje ali končni videz pričeske.
Nourish za suhe lase
Spoznajte Keune Nourish darilni set:
-> Vital Nutrition Nourishing šampon, Vital Nutrition Nourishing regenerator in Get A Grip sprej.
Šampon nežno očisti in povrne vlago suhim lasem. Balzam navlaži, olajša razčesavanje ter lase pusti mehke, gladke in enostavne za urejanje. Zaključite z Get A Grip sprejem, ki vpije olje, doda rahel volumen in srednji oprijem.
Shine za sijaj barvanih las
Spoznajte Keune Shine darilni set:
-> Color Brillianz Anti-Fade šampon, Color Brillianz Anti-Fade regenerator in Shine Therapy sprej.
Šampon nežno očisti, ohranja barvo svežo in poveča sijaj. Regenerator vlaži, zgladi površino las in pomaga barvi, da ostane sijoča in gladka. Zaključite s Shine Therapy lakom za lase za sijoč, nelepljiv videz.
Velvet za gladek videz
Spoznajte Keune Velvet darilni set:
-> Velvet Smooth Anti-Frizz šampon, Velvet Smooth Anti-Frizz regenerator in Velvet Cloud pena.
Šampon očisti lase in zgladi njihovo površino, zmanjša naelektrenost in naredi lase mehkejše ter lažje za oblikovanje. Balzam dodaja vlago, olajša razčesavanje in ohranja lase sijoče, tudi v vlažnem vremenu. Zaključite z Velvet Cloud peno za rahel volumen in svilnat občutek.
Refresh za vsakodnevno nego in oblikovanje pri moških
Spoznajte Refresh darilni set:
-> Essential Shampoo (za lase/brado/telo), Essential Regenerator in Premier Paste.
Essential šampon očisti lase, brado in telo, medtem ko kreatin in bambus pomagata krepiti in zgostiti lase – idealno za suhe lase in lasišče. Essential regenerator mehča, gladi in pomaga ohranjati lase pod nadzorom (tudi brada je negovana). Zaključite s Premier Paste pasto za močan oprijem in mat videz.
O znamki Keune
Zgodba znamke Keune se je začela leta 1922 v Amsterdamu, kjer je farmacevt Jan Keune ustanovil podjetje. Keune je še danes neodvisno družinsko podjetje s certifikatom B Corp, njegovi izdelki pa so na voljo v več kot 100 državah.
V nizozemskem mestu Soest pod isto streho potekajo zasnova izdelkov, razvoj formul, testiranje in proizvodnja – za popolno kontrolo nad kvaliteto. Keune razvija profesionalne izdelke za barvanje, nego in oblikovanje las, pri tem pa ostaja tesno povezan s frizersko stroko. To zavezanost izraža tudi slogan "Home of the Hair Pro".
Naročnik oglasne vsebine je Keune Adria d.o.o.