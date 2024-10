Kaj poganja Luko Mezgeca? Tehnologija, ki ga ne pusti na cedilu

OGLAS

Slovenski kolesarski as Luka Mezgec se zanaša na naprave, kot sta Samsung Galaxy Z Fold6 in Galaxy Watch Ultra, ki mu omogočata natančno spremljanje treningov ter poglobljeno analizo podatkov. S temi pripomočki izboljšuje svojo pripravljenost in regeneracijo, kar mu pomaga ohranjati vrhunsko formo in doseči izjemne rezultate na tekmovanjih.

Pametna tehnologija za vrhunski nadzor nad treningom Luka Mezgec je eden izmed najbolj priznanih slovenskih kolesarjev, ki skozi sezono sledi strogim treningom, dirkam in ciljem, a s koncem sezone prihaja tudi priložnost za regeneracijo in premislek o nadaljnjih korakih. Za Luko kolesarjenje ni zgolj šport – je način življenja. Kot pravi sam, sezona se bliža koncu, in s tem prihaja čas, ko se lahko posveti tudi drugim športom, v katerih običajno ne more uživati med kolesarsko sezono. Njegovo življenje je sinonim za predanost, disciplino in uporabo najsodobnejših orodij, ki mu omogočajo, da ostaja na vrhu. Galaxy Watch Ultra je Luki že postala nepogrešljiv pripomoček, še posebej zaradi funkcij, kot so spremljanje regeneracije in analiza spanja. "Predvsem 'sleep tracker' je tisti, ki ga pogosto vključim v svoj trening načrt. Če se zjutraj počutim nekoliko slabše, preverim podatke o spanju in HRV ter na podlagi tega prilagodim svoj trening," pojasnjuje Luka. Funkcije mu omogočajo, da še bolj natančno prilagaja svoj trening glede na svoje počutje in regeneracijo, kar je ključno za optimalno pripravo.

Poleg tega pa Luka uporablja uro tudi med treningi na gorskem kolesu. "Na gorskem kolesu uporabljam zgolj Galaxy Watch Ultra, saj ima zelo natančen GPS in povezljivost z merilnikom srčnega utripa. Ne potrebujem dodatnih pripomočkov, saj mi ura nudi vse potrebne podatke," pravi Luka, ki cenjeno uro uporablja kot popolno orodje za spremljanje vseh ključnih športnih funkcij. Galaxy Z Fold6: Zmogljivost in organizacija v enem Večina kolesarjev se po vožnji osredotoči na analizo segmentov in časov, in Luka pri tem uporablja profesionalni program za analizo treningov. Pri tem mu pomaga Galaxy Z Fold6 pri boljši organizaciji in preglednosti, predvsem pa nadomešča prenosnik. "Preglednost na velikem zaslonu je vrhunska. Zaradi velikosti in zmogljivosti mi ni treba več nositi prenosnika, saj lahko na telefonu uredim vse potrebno," pravi Luka, ki ceni zmogljivost naprave, saj mu omogoča, da ostaja povezan s svojo ekipo in trenerji ter hkrati hitro pregleduje treninge.

Velik zaslon mu omogoča tudi enostavno pregledovanje podrobnosti, hitre prilagoditve in komunikacijo med kolesarskimi dogodki, kar je v hitrem tempu profesionalnega športa ključnega pomena. Galaxy Z Fold6 s svojo funkcionalnostjo olajša organizacijo, spremljanje napredka in hkrati nudi užitek v vsaki vožnji. Zvočna podlaga za popolno osredotočenost Medtem ko se marsikdo odloči za poslušanje glasbe med treningom, Luka danes raje prisluhne podkastom in avdio knjigam. "Čas na kolesu izkoristim tudi za izobraževanje, zato so Galaxy Buds3 Pro zame idealne. Zvok ostaja kristalen tudi pri višjih hitrostih, kar je ključno za poslušanje pogovorov," pravi Luka. Glasba in podkasti so tako del njegove rutine, ki mu omogočata, da ohranja osredotočenost, pa tudi, da se sprosti po napornih treningih.

Nasveti za začetnike Kolesarjenje je šport, ki v Sloveniji postaja vse bolj priljubljen, zato Luka Mezgec ponuja nekaj ključnih nasvetov za vse, ki se želijo podati na to pot. "Pomembno je začeti počasi. Če prehitevaš svoje zmožnosti, lahko hitro pride do preobremenitev. Bolje je, da voziš vsak dan po 30 minut kot enkrat na teden tri ure. Držati se je potrebno načela konstantnosti in ne ekstremizma," svetuje Luka.

