Kaj policist v prostem času sme? Po policistovi klofuti otroku

"Nas je z avtom lovil po naselju, nam je zablokiral pot, rekel, p**** ti m******, kaj mi zvoniš, me je klofutnil po levem licu," je naši novinarki zaupal 12-letnik in dodal, da je policist nato"za mano pripeljal in mi rekel, še enkrat mi pozvoni, te bom ubil."

Ali je policist v civilu mladoletnike res lovil, jim grozil, enemu pa primazal zaušnico? Za zdaj poznamo le eno stran zgodbe, se strinjata pravnik in strokovnjak za policijska pooblastila.

"Lahko rečemo ali pa ocenimo, da gre za pretirano reakcijo kogarkoli, ne zgolj policista v civilu. Zaradi te otroške razposajenosti ali pa nagajivosti," je dejal strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žaberl.



"Mogoče je nevšečno, ampak zagotovo ni nobenega pravnega ali kakršnega koli drugega povoda, da se nad njimi izvaja nasilje, da se jih lovi, da se na njih kriči, da se nekoga udari. Če je do tega res prišlo, potem je zdaj na policiji, da izvede ustrezne postopke, vsaj disciplinski postopek zoper tega zaposlenega," je povedal pravnik Miha Šepec.



Kaj sme policist v prostem času?

"Če bi ti otroci mučili živali oziroma izvajali neka huda nasilna kazniva dejanja, ne bi bilo nič narobe, če se na njih zadere, tudi mogoče kakšnega prime, ga zlasa, da to hudo kaznivo dejanje prepreči. To ne pomeni, da imajo ti otroci imuniteto in da nihče ne sme niti glasu povzdigniti," je še rekel Šepec.

Sogovornika sicer v tej zgodbi zmoti tudi to, da naj bi domnevni napadalec, po tem, ko sta se z njim soočila otrokova starša, izvlekel policijsko značko in se z njo poskušal zaščititi ali prestrašiti.



"Nepotrebno in neprimerno. Policist se mora namreč izkazati s službeno izkaznico, kadar začne z izvajanjem policijskih nalog in je v uniformi," je pojasnil Žaberl.



"Spet, tu gre za disciplinsko kršitev in policija bo morala ukrepati in če ne bo ukrepala, bo dala policistom sporočilo, da lahko na nek način zlorabljajo policijsko značko, kar se je v tem primeru očitno zgodilo," je zaključil Šepec.

S policije za zdaj odgovarjajo le, da okoliščine dogodka še preverjajo in bodo - če bodo zasledili elemente kaznivih ravnanj - ustrezno ukrepali.