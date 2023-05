PRENOS V ŽIVO: Kaj policisti počnejo na kolesarskih dirkah?

Matjaž Leskovar iz Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave, ki je tudi sam strasten kolesar, je predstavil, kako poteka usposabljanje policistov za varovanje, na kaj vse morajo biti pozorni, v kakšnih vlogah nastopajo pri varovanju, kaj so mobilne zapore in na katere znake policistov morajo biti vozniki in obiskovalci pozorni.

Traso začnejo sicer sestavljati že ob koncu leta. "Ni nujno, da so vedno široke cesti, si pa ozkih delov želimo čim manj. Na koncu vedno razmišljamo tudi o obvozih. Še pol ure pred dirko, na cesti poteka promet. Pred tekmo se lahko zgodi tudi kakšna nesreča, zato moramo biti pripravljeni tudi na plan B, včasih tudi plan C," je povedal o težki nalogi načrtovanja trase.

O zahtevni organizaciji in trasiranju 833 kilometrov kolesarske dirke Po Sloveniji, ki letos praznuje 30-letnico prve izvedbe, je spregovoril Bogdan Fink , organizacijski direktor dirke Po Sloveniji. "Leta 1993 si naši predhodniki verjetno niso predstavljali, v kaj bo zrasla dirka po Sloveniji. Takrat so bili v ospredju drugi standardi, zdaj pa so standardi glede zagotavljanja varnosti kolesarjev na povsem drugem nivoju," je povedal.

Spregovoril bo tudi Martin Hvastija, nekdaj odličen kolesar, danes pa trener in športni direktor Kolesarske zveze Slovenije ter odličen poznavalec zakulisja največjih kolesarskih dirk po svetu. Pojasnil bo, kako kolesarji doživljajo glasno navijanje in spodbujanje, kaj so želena ravnanja in kakšne so nevarnosti in posledice nepremišljenih dejanj gledalcev, ki lahko vplivajo na potek dirke.

"S predstavitvijo želimo vsem športnim navdušencem in tistim, ki se bodo zaradi izjemnih uspehov naših kolesarjev letos prvič odpravili ob progo in v živo spodbujali kolesarje, predstaviti varnostne ukrepe in priporočila, ki zagotavljajo varnost športnikov in obiskovalcev," so sporočili s PU Ljubljana.