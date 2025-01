Na dan žalovanja odpovedani dogodki, v šolah pogovor o tragediji

Vlada je 24. januar razglasila za dan žalovanja v spomin na žrtve tragične nesreče v Premogovniku Velenje. Vse organizatorje kulturnih in drugih prireditev je pozvala, da vsebino prireditve prilagodijo dnevu žalovanja. Nekateri glasbeniki so nastope odpovedali in zanje izbrali nove datume. V šolah se bodo o tragediji pogovorili, nekatere bodo imele minuto molka. Zastave na poslopjih državnih ustanov so spuščene na pol droga.

OGLAS

V ponedeljek se je v Jami Preloge v Premogovniku Velenje zgodila tragična nesreča, v kateri so življenje izgubili trije rudarji. Zato se je vlada odločila, da 24. januar razglasi za dan žalovanja v spomin na žrtve te hude tragedije.

Vendar pa veliko ljudi ne ve, kaj se na ta dan od njih pravzaprav pričakuje. Za dodatna pojasnila smo prosili pristojne, ki odgovarjajo, da posebej formalno zapisanih pravil ravnanja ob dnevu žalovanja sicer razen izobešanja zastav ni. "Kot znak solidarnosti in sočustvovanja s prizadetimi ob nesreči pa je primerno, da se vsebine morebitnih javnih prireditev in programov na ta dan prilagodijo dnevu žalovanja v smislu, da so teme resnejše, dostojne ter da dodatno ne vznemirjajo čustev žalujočih," pojasnjujejo. Prav tako se lahko, po njihovih besedah, na javnih prireditvah gostje v znak spoštovanja in sočustvovanja žrtvam poklonijo z minuto molka. "Zastave se v znak solidarnosti in sočustvovanja lahko na pol droga spustijo tudi v drugih institucijah in na stavbah," so še dodali na Uradu vlade za komuniciranje.

Zastave spuščene na pol droga FOTO: Bobo icon-expand

Odpovedani koncerti in dogodki, nekateri prilagojeni Po pozivu vlade so se številni glasbeniki odločili, da bodo prestavili svoje koncerte. "Glede na tragične dogodke, ki so se v preteklih dneh zgodili v Premogovniku Velenje, ter na razglašeni državni dan žalovanja, si Fehtarji ne predstavljamo izvedbe koncerta," so že včeraj sporočili Fehtarji. V znak spoštovanja vrednot dela preminulih in njihovih svojcev so se skupaj z Modrijani odločili, da dogodek Zan'ga dej, Laškega!, prestavijo na nov datum. "Ko bomo lahko brezskrbno zažurali v polni meri," so zapisali in sporočili, da bodo koncert v Celju speljali v petek, 21. marca, ob 20. uri na Celjskem sejmu. Že kupljene vstopnice veljajo za nov termin, če komu ta ne odgovarja, pa jih lahko do 7. februarja vrne na prodajno mesto. Odpovedani sta tudi stand-up predstavi Janezi (Kostanjevica na Krki), ki so prestavljeni na 26. januar in pa predstava Alfa samski (Avditorij Portorož), ki je prestavljena na 18. februar. Nov termin za Bachove arije v Tartinijevem mestu, ki bi se morale odviti v Gledališču Piran, bodo javili naknadno. Nekateri drugi organizatorji so se odločili, da bodo dogodke sicer izpeljali, a jih bodo prilagodili, med drugim tudi koncert Ota Pestnerja in Uroša Perića z naslovom Vse najboljše, Elvis v Slovenski Bistrici.

V nekaterih šolah minuta tiše in pogovori o tragičnem dogodku Ali so posebna navodila prejele tudi šole, smo vprašali Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. "Javne vzgojno-izobraževalne zavode smo obvestili, naj zastave na javnih objektih spustijo na pol droga, organizatorji kulturnih in ostalih prireditev pa naj smiselno prilagodijo vsebino," so odgovorili. "Spomin na žrtve te hude nesreče bomo obeležili tudi mi, in sicer z minuto tišine. Minuto tišine bomo izvedli drugo šolsko uro, in sicer ob 9.35. Načrtovane dejavnosti bomo temu dnevu primerno prilagodili, sicer bomo delali po urniku oddelkov," je sporočila Marta Paviln, ravnateljica OŠ Center - Novo mesto. Tudi tam se bodo učitelji z učenci po potrebi pogovorili. "Predvsem o tem, kako pomembno je, da cenimo življenje, da skrbimo drug za drugega in da se podpremo, kadar je težko," so pojasnili. Dan so z minuto molka začeli tudi na mariborski osnovni šoli Leona Štuklja, nam je povedal tamkajšnji ravnatelj Mirko Škundrić. "Zastave bodo spuščene na pol droga, prav tako bomo otroke seznanili s tem tragičnim dogodkom in se z njimi o tem pogovorili," je dodal. "Skladno z jutrišnjim dnevom žalovanja bomo tudi na OŠ Vič imeli zastave na polovico droga, prav tako se bodo razredniki z učenci pogovorilo o tragičnem dogodku," je povedal ravnatelj OŠ Vič Sašo Vlah. Na ljubljanski osnovni šoli Jožeta Moškriča bodo dan preživeli po običajnem urniku, učitelji pa so se, kot pravijo na šoli, in se tudi še bodo o tragediji, žalovanju in posledicah tragedije pogovarjali v skladu z možnostmi in v primernih okoliščinah, je pojasnil ravnatelj Robert Farič.