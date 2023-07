Kaj pomeni Golobov zunanjepolitični preobrat v Zagrebu?

"Na strokovnem nivoju skušamo najti rešitve, ki bi za Slovenijo pomenile uveljavitev arbitražnega sporazuma. Za Hrvaško pa odkritje druge rešitve," j e pojasnil Andrej Plenković , predsednik hrvaške vlade. Temu pa se je začudil nekdanji šef slovenske diplomacije Anže Logar . Sam je v času Janševe vlade zagovarjal tiho diplomacijo z južno sosedo in napovedal posebnega odposlanca na to temo, ki pa ga Slovenija nikoli ni imenovala. Zdaj svojo naslednico javno sprašuje: "Kakšno rešitev je imel premier s tem v mislih? V dosedanjih bilateralnih pogovorih, pa tudi na vseh razpravah med državnimi institucijami je bilo jasno poudarjeno, da je rešitev samo ena - uveljavitev arbitražne sodbe."

"Poslanca Logarja naj nikakor ne skrbi. Slovenija ne odstopa od stališča. Sem pa vesela tega preobrata, da krepimo zaupanje. In s tem tudi lajšamo življenje ljudi, ko gre za vprašanja obnove mostov, ko gre za dobavo zemeljskega plina, ko gre za nujno medicinsko pomoč v izolski bolnišnici," pa je zatrdila Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve, ki je Goloba tudi spremljala v Zagrebu.

"Pogovori o tem, kako implementirati arbitražo so v interesu Slovenije. Mogoče bodo ti pogovori dali rezultate čez 30 let," je poudaril Golob. Ta je sicer včeraj kratko zavrnil ves katalog že slišanih hrvaških alternativ glede meje na morju - od skupne ribolovne cone do prenehanja kaznovanja ribičev, ki prečkajo z arbitražo določeno mejo. "Vlada RS je zavezana spoštovati slovenski pravni red. In to velja tudi za policijo. Ne gre za interes ali ne interes, ampak za spoštovanje pravne države. Trenutni pravni red je glede tega zelo jasen," je dodal.

Dan pred srečanjem premierov se je v Zagrebu sicer mudil tudi prvak SDS Janez Janša. Nekdanji premier je na konferenci političnih konservativcev Centra za obnovo kulture predaval o geopolitiki.