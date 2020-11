Upad prodaje: Bo Zakon o davku na motorna vozila kupce res vzpodbudil k nakupu?

Kaj za prodajo avtomobilov pomeni ponedeljkovo ponovno zaprtje avtosalonov? Ta se je zaradi spomladanskega zaprtja in splošne negotovosti ljudi že tako znižala za več kot 25 odstotkov. Zato prodajalci avtomobilov upajo, da bo vsaj nov predlog Zakona o davku na motorna vozila spodbudil k nakupu tiste, ki so do zdaj z nakupom odlašali. Koliko in komu bi z novim davkom ostalo več v žepu?