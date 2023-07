Kaj ponuja najhitreje rastoči ponudnik fiksnih telekomunikacijskih storitev?

Paketi A1 Net + TV prvo leto s 40% popustom

Paketi A1 Net + TV, ki poleg hitrega interneta in raznolikih TV programov ponujajo zabavo za vso družino, so za nove naročnike na voljo po znižani ceni s kar 40 % popusta. Pri paketu A1 Net + TV M to pomeni več kot 190 TV programov, dostop do vrhunskih nogometnih lig, VOYO vsebin in drugih platform, v prvem letu za samo 24,58 EUR na mesec s 100-dnevno garancijo zadovoljstva.

Ekskluzivno pri A1 – VOYO brez doplačila

Le A1 naročniki se lahko pohvalijo z brezplačnim dostopom do najbolj priljubljene in izjemno bogate slovenske spletne videoteke VOYO, vključene v vse A1 TV pakete. Uživajte v priljubljenih šovih, VOYO originalnih serijah, predpremiernih vsebinah POP produkcije, sinhroniziranih risankah, ekskluzivnih športnih prenosih, filmskih uspešnicah in spletni učilnici 5KA. Vse vsebine, ki jih je skupaj za več kot 15.000 ur, so na voljo s slovenskimi podnapisi, voditelji in komentatorji.