Kaj poraz Donalda Trumpa pomeni za Slovenijo?

Trump je svojo politiko vedno in povsod oblikoval kot odgovor oziroma odziv na dominanten diskurz v družbi. Zavračanje lastne odgovornosti je ves čas svojega vladanja opravičeval s pomočjo najrazličnejših teorij zarote. Vedno je bila po sredi globoka država, skrita pod globokimi plastmi resničnosti, ki je želela uničiti Trumpa in ameriški narod. Gre za artikulacijo tipičnega nacionalista, ki sebe vidi kot deprivilegiranega. Njegovi podporniki so bili ves čas njegovega vladanja pripravljeni, da zavestno odvržejo individualno zavest, pri čemer je popolnoma nepomembno, da Trumpovo govorjene zlahka dokažete kot lažnivo. Moč Trumpovih teorij zarot temelji na ponujanju enostavnih rešitev za iracionalne emocije. Primer so zamere ali ksenofobni strahovi pred tistim, kar je Donald Trump Američanom postregel kot grožnjo (migracije iz Srednje Amerike, zlobno Kitajsko, neintegrirane tujce in domače izdajalce, MSM-medije, ki proizvajajo lažne novice, skrite komuniste itd.). Zveni znano?

Štiriletna Trumpova vladavina je naredila toliko škode, da bo treba veliko energije in truda, da si država opomore. Trump je sistematično razgrajeval institucije, delil Američane, uničeval zaupanje ljudi v politiko. Metode, ki jih je uporabljal, so podobne metodam, ki jih uporabljajo nekateri politiki pri nas. Temu bo mogoče končno narediti konec.

Trumpov diskurz je opogumil njemu podobne politike na vseh koncih sveta. Realnost v političnem življenju so postali politiki, ki zanikajo podnebne spremembe, prisegajo na šarlatanstvo, versko blaznost in se o pomembnih političnih odločitvah zanašajo na napovedi gurujev tipa Paula White. Trumpovi podporniki so od predsednika sprejemali tolažilno razmišljanje, utemeljeno na teorijah zarote, kot pojasnitev za vse njihove iracionalne strahove in zamere. Trump jim je nenehno dovajal zadosten odmerek laži, ki je Ameriko držal v kolektivnem transu in prepričanosti, da so izbrani narod, ki ga bo Trump naredil oziroma ohranil velikega. Ta odklon od normalnosti, opustitev vladavine prava in gaženje težko doseženih civilizacijskih standardov je zamajal najmočnejšo demokracijo sveta.

Teorija zarote je orodje za napad na tiste, ki bi ignorirali njen obstoj. Zato je Trump takoj na začetku mandata napadel medije. Napovedal jim je vojno. Kadar ti niso želeli poročati o njegovih blodnjah, je bil prepričan, da so pristranski in so del iste zarote, o katerih ne želijo poročati. Trump je medije označil za proizvajalce lažnih novic. Vzporedno je začel uporabljati kanale, na katerih je poročal o svoji resnici. Na ta način je sklenil legitimizacijski krog za diseminacijo svojih teorij zarote, ki jih je primarno pošiljal prek svojega Twitterjevega profila. Zveni znano?