Kaj postaja "beauty" hit jeseni 2021?

Pri Elinorju je vsaka stvar premišljena in izjema ni niti ime. Imenuje se “All in one BB cream” in težko si predstavljamo boljše ime za kaj takega! Gre za “beauty balm”, ki združuje vse v enem - vlažilno kremo, tekočo podlago in korektor. Popolno izenači ten kože in skrije drobne nepravilnosti. Z vrhunskimi negovalnimi sestavinami skrbi za vlaženje kože in njeno zaščito - glicerin za vlaženje, vitamini, karitejevo maslo in mandljevo olje, za piko na i pa še nikotinamid, ki izboljšuje teksturo kože, pomaga pri izboljšanju hidratacije in stimulira tvorbo kolagena. S prijetnim nežnim vonjem in lahko konsistenco se popolnoma zlije s kožo, na njej je izredno lahka in naravna. Na voljo je v treh odtenkih in v premium stekleni embalaži, s katero Elinor nadaljuje svojo zgodbo luksuzne in okolju prijazne kozmetike. Vse navdušenke naravnega videza, ki imate rade multifunkcionalne izdelke, s katerimi makeup rutina še nikoli ni bila tako preprosta in učinkovita - to je za vas! Živjo čudovit, sijoč in zdrav videz kože!