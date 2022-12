Film Pr' hostar je slovenska filmska uspešnica. Po prvem delu, ki je postal najbolj gledan slovenski film, si je drugi del Dva promila prislužil že štiri zlate role. Našega novinarja Aleksandra Pozveka je zanimalo, kaj potrebuje film, da postane uspešnica. So to tišine, liki, kot so poštar, gasilec in natakarica? S scenaristom in igralcem Dejanom Krupičem sta govorila tudi o tretjem delu. Bo, ne bo?