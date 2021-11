Kaj potrebujete za popoln filmski večer?

V jesenskih dneh, ki s svojim hladnim pridihom spodbujajo željo po toplini, je gledanje filmov iz udobja svojega doma popolna aktivnost za sprostitev in prijeten zaključek dneva. Potrebujete le mehek kavč, obložen z vašimi najljubšimi blazinami in toplimi odejami, okusne prigrizke, ki bodo razvajali vaše brbončice, in izbrano družbo, ki bo vaš prostor napolnila z domačnostjo. Zvezda večera bo seveda filmska uspešnica, ki bo vaš večer začinila s smehom, napetostjo in veseljem. Da bo vaša izbira pravega filma nekoliko lažja, preverite naš nabor filmov, ki jih bomo gledali to jesen.

Lastniki Sonyjevih televizorjev BRAVIA XR™ boste nad storitvijo BRAVIA CORE še posebej navdušeni. Na voljo je v vseh najnovejših modelih BRAVIA XR™ , in sicer imetniki Z9J in A90J boste s storitvijo BRAVIA CORE odklenili 10 filmov in koristili 24 mesecev neomejenega pretakanja vsebin, imetniki najsodobnejših televizorjev A80J, X95J in X90J pa prejmete 5 filmov in 12 mesecev neomejenega pretakanja vsebin.

Sony vas bo ponesel v svet izjemnih podrobnosti in ekspresivne kakovosti zvoka, zato se bo vaše filmsko doživetje povzdignilo na višjo raven. Videoteka je polna svežih in klasičnih uspešnic, ki jih lahko pretakate kadarkoli in tolikokrat, kolikorkrat želite, v izjemni ločljivosti do 4K HDR. Obenem pa vam BRAVIA CORE ponuja največjo zbirko filmov IMAX® Enhanced z značilnimi slikami in zvoki IMAX , ki so digitalno prenovljeni in optimizirani za vrhunsko doživetje ob gledanju na televizorjih BRAVIA XRTM . Goste svojega filmskega večera boste tako navdušili z izjemno filmsko izkušnjo, ki predstavlja kar najboljši približek doživetju filmskih uspešnic v kinodvorani.

Za privržence izjemnih fantazij

Radi s svojimi mislimi odtavate v svet, ki vam ni poznan, in se popolnoma vživite v fantazijske svetove, nepremagljive junake in najbolj pretkane hudobneže? S tako pestrim izborom filmov bo vaš večer prepustil prosto pot v domišljiji. Uživajte v klasiki iz 90. let, kot je film Vesoljski bojevniki (ang. Starship Troopers), ali pa se podajte še dlje v preteklost in se izgubite v čarobnem svetu filma Labirint (ang. Labyrinth). Za vse tiste, ki v jesenskih dneh obožujejo pridih grozljivk, pa bo odlična izbira akcijski film Podzemlje: Krvave vojne (ang. Underworld: Blood Wars).

S tehnologijo Pure Stream™, ki jo omogoča BRAVIA CORE, bo vaš prostor zaživel in dobili boste občutek, da ste z igralci filma nekje v zvezdah, na drugi strani sveta ali galaksije. Ta tehnologija omogoča tudi pretakanje vsebin pri neverjetni hitrosti do 80 Mb/s, s čimer ohranja njihovo kakovost. Izbrani filmi vas bodo tako popeljali v drug svet, poln magije, skrivnosti in junaštva.

Romantična komedija? Da, prosim!

Vas včasih življenje malo razjezi ter potrebujete enostavno in hitro razvedrilo? Potem je čas, da si prižgete svojo najljubšo romantično komedijo, ki vas bo nasmejala do solz in vaše srce prepojila z dobro voljo. Če ste oboževalec večnih klasik Julie & Julia, Glej, kdo se oglaša (ang. Look Who is Talking) ali Moja punca (ang. My Girl), boste nadvse uživali tudi v uspešnicah, kot so Razmišljaj kot moški (ang. Think Like a Man Too), Odrasli 2 (ang. The Grown Ups 2) in Čas deklištva (ang. Little Women).

Za najbolj zaljubljene duše, ki uživajo v ogledu romantičnih komedij v družbi najdražjih in skodelice vroče čokolade, pa bo kot nalašč film Poročna priča (ang. The Wedding Ringer). Film Gola resnica (ang. The Ugly Truth) bo poskrbel za popolno razvedrilo vašega družabnega večera, saj bo napolnil prostor s smehom in veseljem. Uživajte s svojo najljubšo družbo ob dobrem kozarcu vina in najljubših prigrizkih. Zaslužite si prosti čas, poln veselja, in včasih je ogled filma odličen zaključek dneva, še posebej tistega malo bolj stresnega. Naj zabava odpihne vaše skrbi stran!

Želite doživeti adrenalinski šok?

Če pa želite trepetati in povzdigniti svoj srčni utrip do stropa, vas bodo grozljivke in akcije ponesle v svet na videz nerešljivih situacij in napetosti. Priljubljene grozljivke, kot sta Še vedno vem, kaj ste zakrivili lansko poletje (ang. I Still Know What You Did Last Summer) ali Mary Shelley's Frankenstein, bodo prestrašile še tako pogumne. Vsi oboževalci akcijskih filmov, ki uživate ob junaštvu in navijanju za svojega najljubšega junaka, pa ne smete zamuditi največjih akcijskih uspešnic, kot so Davincijeva šifra (ang. The Da Vinci Code), Jumanji, Bloodshot ali Venom. Napetih trenutkov ter nepričakovanih zapletov in razpletov v izboru filmov iz videoteke BRAVIA CORE zares ne manjka.

Za popoln filmski večer ne potrebujete veliko. S Sonyjevo spletno videoteko BRAVIA CORE boste imeli filme vedno na dosegu roke, poskrbljeno pa je tudi za tiste, ki želite še korak dlje. Videoteka BRAVIA CORE omogoča tudi možnost Studio Access, ki vključuje posnetke iz zakulisja, intervjuje in mnoge dodatne privlačne vsebine. Poglobite se v ustvarjanje najljubših filmov!

Več o BRAVIA CORE najdete TUKAJ.





