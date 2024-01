Pratika pravi: 'Snega se bomo otepali cel januar in še v februarju'

Vremenoslovci za prihodnji teden napovedujejo temperature pod ničlo, že v noči na nedeljo pa naj bi se meja sneženja začela spuščati do nižin. Pratika po besedah ljubiteljskega vremenarja Dušana Kaplana pravi, da bo zapadlo kaj nekaj snega, ki se ga bomo otepali cel januar, pa tudi še v februarju. Se bo pa spomladi ogrelo prej, kot se je lani – za 1. maja bo vreme toplo in lepo.

Ali tudi pratika napoveduje ohladitve, kot so jih napovedali vremenoslovci? "Vsi ljudski vremenoslovci, od Jakoba v juliju do Andreja konec novembra, ko smo imeli že 15 centimetrov snega, so napovedovali, da bo zima prijetna in lepa. Šok teh štirih tednov od začetka decembra do danes je nekaj novega in nimam pametnega odgovora za to, kaj se je zgodilo. Ampak tako pač je," je v oddaji 24UR ZVEČER povedal ljubiteljski vremenar Dušan Kaplan.

Spominja se leta 1985, ko so "januarja cvetele jablane, jabolka pa so bila velika kot lešnik". "In januarja leta 1947 so rasle in cvetele vrtnice. Tako da kakšna posebnost res nismo, je pa nenavadno!" se strinja. Konec tedna naj bi snežilo. Kaj pa pravzaprav napoveduje sneg januarja? In kdaj zima doseže vrhunec po vremenski pratiki? 6. januarja, odgovarja Kaplan. "Sveti trije kralji se vrnejo, zimo obrnejo in se že obrnemo proti spomladi. A letos ne bo tako. Zapadlo bo kaj nekaj snega in cel januar bomo imeli kar precej otepanja z njim, pa tudi še v februarju. Šele proti koncu februarja bi znalo pojenjati mrzlo, hladno in sneženo vreme," napoveduje. Kaj pa napoveduje zelen božič, ki smo ga imeli? "Zelen božič, bela velika noč – stara znana resnica. Tudi zelen december, julij bo pa mrzel in suh, saj december in julij drug drugemu napovedujeta vreme."

Ljudski vremenar Dušan Kaplan napoveduje, da bomo imeli januarja in februarja precej snega. FOTO: POP TV icon-expand