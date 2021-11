Kaj pridobim z vgradnjo pametne ključavnice?

Pametne ključavnice v povezavi z eno od naprav za brezžično komunikacijo so postale pravi hit, odkar so proizvajalci uspeli sistem do te mere poenostaviti, da je vgradnja praktično izvedljiva v lastni režiji in je primerna za vsaka vrata. Razvoj gre v smeri krmiljenja s pametnimi telefoni in pa internetne povezave, ki omogoča odklepanje, omejevanje dostopa, sledenje zgodovini itd. na daljavo. V vsakem primeru, torej ne glede na to, kateri medij (tipkovnica, pametni telefon, senzor za prstni odtis, daljinec …) boste uporabili, vam bo pametna ključavnica omogočila naslednje:

icon-expand Centralna enota Abus HomeTec-pro skupaj z dodatki (tipkovnica, čitalec za prstni odtis in daljinec). FOTO: Arhiv ponudnika - Večjo varnost: Centralna enota, ki preko elektromotorja ali elektromagneta zaklepa/odklepa vrata, se vedno nahaja na notranji strani vrat. S tem je fizični stik onemogočen, kar pomeni, da vlomilci ali vandali s klasičnimi načini vlamljanja ne morejo storiti praktično ničesar. Vse krmilne enote, s katerimi odklepamo, so namreč s centralno enoto povezane preko sistema Bluetooth. - Udobje: V primeru vgradnje tipkovnic s PIN-kodo ali senzorja za prstni odtis za vstop praktično ne potrebujete ničesar. Če pa se odločite za pametni telefon, je to še vedno boljša izbira kot klasičen ključ ali pa celo šop ključev, saj je telefon postal del obveznega osebnega pribora vsakega izmed nas, pri čemer je funkcija odklepanja vrat zgolj še ena od aplikacij. Pri izboru krmilne enote poleg vaših želja upoštevajte tudi število uporabnikov; če bo uporabnikov več kot 10, daljinski upravljalnik najverjetneje ne bo najbolj optimalna izbira za vas. icon-expand HomtecPro v kombinaciji s tipkovnico; in otroci ne bodo več izgubljali ključev. FOTO: Arhiv ponudnika - Konec z izgubljanjem, kopiranjem, posojanjem in zamenjevanjem klasičnih ključev. Smiselno je sicer zadržati en ključ za rezervo ob morebitnih težavah (iztrošene baterije). Tak ključ je najbolje shraniti zunaj stanovanja/hiše, in sicer pri nekom, ki mu zaupate. - Možna povezava z alarmi: Vsak poskus nasilnega vstopa lahko pametna ključavnica diagnosticira in sproži alarm. To je še najbolj primerno za razna stranska vrata, ki so običajno tudi manj zaščitena (balkon, garaža). - Popoln nadzor nad vrati: Vsak vhod je lahko evidentiran, časovno omejen ali preprečen. V primeru internetne povezave preko t. i. mostu lahko dostope določate praktično iz celega sveta, kar je zelo uporabno predvsem za imetnike stanovanj, ki se oddajajo v najem (apartmaji, ARNB …). - Vse več je vrat, ki onemogočajo vstop z zunanje strani in se lahko odpirajo samo znotraj (balkonska vrata, vrata na teraso itd.). Če vrata ob izhodu zaprete, ne morete več vstopiti v hišo. Pametna ključavnica pa vam to omogoča – za take primere priporočamo uporabo tipkovnice. icon-expand Kljuka Hometec-pro omogoča vstopanje skozi stranska vrata s kodo PIN. FOTO: Arhiv ponudnika - Tudi če vaše obstoječe okovje na vratih ni primerno za nadgradnjo z elektronsko ključavnico, še vedno obstaja možnost manjših posegov – prilagoditev in vgradnja. V takem primeru priporočamo pomoč strokovnjaka. Vodilno podjetje za tovrstne sisteme je nemški proizvajalec ABUS. Informacije o najustreznejši rešitvi za vas ter pomoč glede montaže in zagona naprave lahko dobite pri njihovem zastopniku za Slovenijo, pri podjetju Slavec-pro (040 989 306 ali 041 624 190). Več o izdelku si preberite na spletni trgovini VSEZAVRATA: https://www.vsezavrata.si/kategorija-izdelka/kontrola-pristopa/ Naročnik oglasa je podjetje Slavec-pro d. o. o.