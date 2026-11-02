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Slovenija

Kaj prinaša interventni zakon? Pričakovati je ostro kampanjo

Ljubljana, 02. 11. 2026 11.32 pred 46 minutami 7 min branja 32

Avtor:
STA
Koalicija zakon podpira

Konec tedna bo stekla uradna kampanja pred naknadnim zakonodajnim referendumom o Interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki bo 6. decembra. Zakon bo, če bo uveljavljen, prinesel velike spremembe. Med temi so znižanje DDV-ja na osnovna živila in možnost nižjega DDV-ja na del energentov, socialna kapica, ugodnejša obravnava normirancev, ob tem pa posega tudi v sisteme zdravstva, pokojnin in dolgotrajne oskrbe.

Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. V DZ je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS. Po oceni političnih analitikov je v pomembni meri služil utrjevanju vezi med strankami bodoče vladajoče koalicije oz. parlamentarne večine, ki jo zagotavlja Resnica. Kaj prinaša zakon?

Znižanje DDV

Zakon DDV na osnovna živila znižuje z 9,5 na pet odstotkov. Ukrep bi zajel pšenično belo moko, kruh, testenine, goveje, svinjsko in piščančje meso, mleko, jogurt, poltrdi polmastni sir, maslo, jajca, sveže sadje in zelenjavo, sončnično olje, beli sladkor in brezglutenska živila. Znižanje bi veljalo še za gnojila in semena.

Začasno, za devet mesecev, je predvidena še možnost znižanja DDV-ja na električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo. V tem primeru bi bil DDV namesto pri 22 pri 9,5 odstotka. Niso pa v ta nabor vključena pogonska goriva in kurilno olje, pri katerih vlada trenutno draginjo blaži z drugimi ukrepi.

Kapica na socialne prispevke

Zakon prinaša omejitev najvišje osnove za plačilo socialnih prispevkov, in sicer za vse vrste prispevkov in za vse zavezance pri 7500 evrih bruto.

Prenovljena ureditev sistema t. i. normiranih podjetnikov

Uvaja se dvig meje za ohranitev statusa normiranega s. p., in sicer s 60.000 evrov na 150.000 evrov letnih prihodkov za polni s. p. in z 12.500 evrov na 70.000 evrov za popoldanski s. p.

Vzpostavlja se progresivno lestvico za upoštevanje normiranih odhodkov. Za polni s. p. se do 100.000 evrov letnih prihodkov normirani odhodki upoštevajo v višini 80 odstotkov prihodkov, do 120.000 evrov v višini 70 odstotkov in do 150.000 evrov v višini 40 odstotkov.

Za popoldanski s. p. bi bilo upoštevanje normiranih odhodkov ob letnih prihodkih do 50.000 evrov pri 80 odstotkih prihodkov, do 70.000 evrov pa pri 70 odstotkih.

Hkrati se obveznost, da je normiranec invalidsko in pokojninsko zavarovan za poln delovni čas vsaj devet mesecev, znižuje na pet mesecev. Predlagano je tudi črtanje prepovedi ponovnega vstopa v sistem normirancev.

Uvedba mikro s. p.

Zakon uvaja nižje prispevke za samozaposlene in kmete s prihodki do bruto minimalne plače – do okoli 18.000 evrov prihodkov.

Osnova za plačilo prispevkov bi se zanje namesto 60 odstotkov povprečne plače določila v višini 45 odstotkov minimalne letne plače. Namesto okoli 650 evrov mesečnih prispevkov bi plačevali okoli 250 evrov.

Pokojninski sistem

Ob izpolnitvi pogojev za upokojitev se uveljavlja avtomatično prekinitev pogodbe o zaposlitvi, hkrati pa dopušča možnost skleniti novo pogodbo.

V primeru nadaljevanja delovne aktivnosti bi imeli upokojenci možnost prejemati polno pokojnino, ne le največ 40 odstotkov v obdobju treh let, kot velja trenutno.

Dolgotrajna oskrba

Osebam, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, to je popoldanskim s. p., izvajalcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji in sobodajalcem, ter upokojencem bi se ukinilo plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo.

Referendum bo 6. decembra.
Referendum bo 6. decembra.
FOTO: Bobo

Zdravstveni sistem

Interventni zakon odpravlja prepoved dela zdravstvenih delavcev, ki so zaposleni v javni zdravstveni mreži, pri zasebnikih. Odpravlja tudi prepoved sklepanja pogodb med javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki; ponovno dovoli sklepanje pogodb z s. p.

Predvidena je še odprava omejitev razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki za koncesionarje.

Delavske pravice

Zakon rahlja odškodninsko obveznost delodajalcev v primeru poškodb ali poklicnih bolezni zaposlenih. Določa namreč, da bi njihova odškodninska odgovornost glede regresnih zahtevkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni veljala le v primeru, ko bi naklepno ali iz hude malomarnosti kršili predpise s področja varnosti in zdravja pri delu.

To pomeni, da jim ne bi bilo treba več plačati denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo na delu poškodovanim ali poklicno obolelim delavcem, denimo zaradi telesne bolečine, strahu, zmanjšanja življenjske aktivnosti, skaženosti.

Predlagatelji so v zakon zapisali še, da bi se delodajalcem povrnitev škode v primeru hude malomarnosti omejilo na dvajsetkratnik najnižje pokojninske osnove, v primeru namensko povzročene škode pa odgovornost delodajalca ne bi bila omejena.

Stanovanjska politika

Zakon znižuje dohodninsko obdavčitev od oddajanja premoženja v najem, in sicer stopnjo dohodnine znižuje s 25 na 15 odstotkov od dohodka od oddaje premoženja v najem.

Dohodninsko stopnjo pri oddaji stanovanja ali stanovanjske hiše davčnemu rezidentu do 30. leta starosti ali mladi družini v dolgoročni najem medtem določa pri petih odstotkih. Mlada družina mora sicer v tem primeru vzdrževati vsaj enega otroka do dopolnjenega 18. leta starosti in z njim tudi bivati, nujna sta tudi prijava stalnega bivališča in dejansko bivanje najemnikov v tej nepremičnini.

Poleg tega zakon nalaga začasno neuporabo Zakona o gostinstvu. S tem bi se zamrznilo tudi omejitve oddajanja stanovanj v turističnih občinah.

Za avtorje in podpornike zakon za razvoj, za nasprotnike zakon za razkroj

Avtorji in podporniki zakona poudarjajo, da zakon predstavlja uvod v novo razvojno pot Slovenije, potem ko je v letih prejšnje konkurenčnost slovenskega gospodarstva padala, poslovno okolje pa se je zaradi gospodarstvu neprijazne ekonomske politike vztrajno slabšalo. Šlo naj bi tako za prvi korak k razbremenitvi dela in gospodarstva, da bodo podjetja ostala konkurenčna, ljudje pa motivirani za delo in podjetništvo.

Zakon so pričakovano takoj podprle vse delodajalske organizacije. V ukrepih vidijo odgovoren prvi korak k razvojnemu preboju države. Pozdravljajo zlasti kapico na socialne prispevke.

Zakon pa bi, tako v vrstah predlagateljev in delodajalskih združenjih, pozitivno vplival ne le na gospodarstvo, temveč na vse prebivalce Slovenije. V tej luči izpostavljajo možnost znižanja DDV na del energentov in nižji DDV za nekatera osnovna živila. Prepričani so, da podjetja davčne razbremenitve s tega naslova ne bi prelila v svoje zaslužke, kar je glavna kritika nasprotnikov.

Prav tako so zakonu naklonjeni v zdravniških organizacijah, saj da je nujen za stabilnost zdravstvenega sistema in dostopnost zdravstvenih storitev. Pohvala sobodajalcev pa gre v prvi vrsti začasni zamrznitvi Zakona o gostinstvu, s tem pa tudi omejitev oddajanja v turističnih krajih.

Sindikati so medtem zakon pričakali na okopih. Čeprav bi določene rešitve, predvsem ko gre za znižanje DDV, ob ustreznih varovalkah tudi sami lahko podprli, pa zakona, kot je bil sprejet, ne vidijo kot zakon za razvoj, temveč kot zakon za razkroj Slovenije.

V Sloveniji ni izrednih razmer, ki bi terjale interventni zakon, z interventnimi zakoni pa se tudi ne izvaja trajnih sistemskih rešitev, opozarjajo. Predlagateljem tudi ne verjamejo, da bi zakon zaradi pozitivnih dinamičnih učinkov na gospodarsko rast in potrošnjo ustvaril zgolj 571 milijonov evrov javnofinančnega izpada.

Sindikati so zbirali podpise 'Proti razkroju Slovenije'.
Sindikati so zbirali podpise 'Proti razkroju Slovenije'.
FOTO: Bobo

Opozorila Fiskalnega sveta

Pritrditev so dobili od Fiskalnega sveta. Ta je v svoji oceni opozoril, da bi uveljavitev zakona lahko trajneje poslabšala javnofinančni položaj države. Ukrepi bi sicer verjetno res spodbudili višjo gospodarsko rast, a povratni učinki tega na javne finance tudi po 10 letih ne bi v celoti nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja javnofinančnega salda.

Fiskalni svet tako ocenjuje, da bi samo v letu 2027 uveljavitev zakona javnofinančni primanjkljaj povečala za okoli 1,2 milijarde evrov oz. okoli 1,5 odstotka napovedanega BDP, trajno pa za okoli 0,7 odstotka BDP. Vse to bi tako, kot opozarjajo nasprotniki, terjalo ukrepe za izrazite posege v javne izdatke, ki jih proračunska predloga za naslednji dve leti konkretno še ne vsebujeta.

Ostra kampanja

Pričakovati je tako ostro in vročo kampanjo za in proti zakonu, ki pa dejansko v javnosti traja že kar nekaj časa. Zakonske rešitve je ob razpisu referenduma podprla tudi vlada, saj da vsebuje koristne rešitve za dolgoročni razvoj države. Ministrski zbor pri tem poudarja, da je treba zakon presojati celovito, ob upoštevanju vseh njegovih neposrednih in posrednih učinkov.

Koalicija na čelu s premierjem Janezom Janšo v referendumsko potrditev zakona obenem vlaga precej političnega kapitala, njeni predstavniki pa že pred uradnim začetkom kampanje v svojih javnih nastopih in zapisih stopajo v bran potrditvi zakona, ki da nikomur ničesar ne jemlje, ampak vsem daje.

Janša pri tem referendumsko odločanje označuje kot preizkus zrelosti volivcev in odločitev o tem, ali bo gospodarstvo dobilo pogoje, v katerih bo lahko konkurenčno in bo s tem dovolj denarja za blaginjo za vse, ali pa bo Slovenija še naprej razvojno stagnirala, kar da se na podlagi podatkov o dohitevanju povprečne razvitosti EU dogaja od leta 2008 do danes.

Referendumska opravila

Referendumska kampanja, ki se bo začela v petek, bo potekala do 4. decembra, ko bo ob polnoči nastopil volilni molk. Organizatorji referendumske kampanje morajo do 10. novembra odpreti posebne transakcijske račune.

Predčasno glasovanje bo potekalo 1., 2. in 3. decembra od 7. do 19. ure. Rokovnik za izvedbo referenduma, ki ga je v četrtek sprejela Državna volilna komisija, ureja tudi način glasovanja po pošti.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je sprejel DZ na seji 11. maja 2026?"

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KOMENTARJI32

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zvoneti
02. 11. 2026 12.19
Kaj prinaša int. zakon?: Prinaša 1.2 milijarde/€ minusa v zdravstveni, pokojninski, socialni.....blagajni za odpustke najbogatejšim.
Odgovori
0 0
FETS LUCK
02. 11. 2026 12.18
a je Logar že pojasnil od kje mu denar za predvolilno kampanijo? in od kje denar Primcu za obširno župansko kampanijo? Prvi posli za SKOK so že pripravljeni.
Odgovori
0 0
wsharky
02. 11. 2026 12.15
proti bo večina razumnih volivk in volivcev, razen članov sekte sds
Odgovori
+1
1 0
ibasumik
02. 11. 2026 12.13
karkoli se bo janša izmislil, sem proti, ker vem, da gre samo za njegovo korist oz. korist bogatašev. Male drobtinice za narod so le za mazanje oči.
Odgovori
+4
4 0
FETS LUCK
02. 11. 2026 12.13
Interventni zakon so v enem tednu spisali Stevanov ić, Logar in Vrtovec v bifeju zato o njem ni vredno izgubljati besed. Zakon je recept za potop Slovenije.
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+3
4 1
ArkaMast
02. 11. 2026 12.12
LJUDJE, NE SE PUSTITI PREVARATI!!! Vladajo prevarantje,
Odgovori
+1
4 3
assassin911
02. 11. 2026 12.14
Tako kričijo levaki z sindikati. Da bi ljudem končno nekaj istalo in imeli korist vas ne zanima ker hočete imeti revnega človeka.
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-2
1 3
BBcc
02. 11. 2026 12.17
Obrtna zbornica je za. Tisti ki izkoriščajo delavstvo so za.
Odgovori
+1
2 1
skywalk
02. 11. 2026 12.11
Naj se vsak vpraša, ali bo zaradi tega zakona kaj na slabšem, ali pa gre za golo nevoščljivost do bogatejših?
Odgovori
+1
2 1
zvoneti
02. 11. 2026 12.08
Kaj prinaša int. zakon?: vsi zajedavci z visokimi plačami vključno z politiki bodo do konca življenja zasedali svoja dobro plačana delovna mesta in prejemali še pokojnino in seveda mastne olajšave še za bogate lastnike in direktorje podjetij. Ostalo nateg......ovanje oz. drobtinice za rajo pa niso omembe vredne oz. so žalitev našega int. kvocienta.
Odgovori
-1
2 3
assassin911
02. 11. 2026 12.16
Vsi bomo nekaj imeli od tega zakona. Seveda nekateri vec kot drugi, še vedno bolje kot pod golobom ki je samo davke nabijal.
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0 0
zvoneti
02. 11. 2026 12.21
assassin: Razvojna kapica učinkuje na približno 1,5% zavezancev, inž., ki dosegajo take plače ni, dvig praga pri normirancih na 150.000€ ne pomaga malemu podjetniku, ker ima 72% normirancev prihodke pod 50.000€, znižanje davka na najemnine smo že imeli 2022 v prejšnji Janševi vladi in seveda se najemnine niti malo niso znižale ampak so rapidno rastle, nižji davek za 12 artiklov bodo požrli trgovci kot v Avstriji in Hrvaški.....skratka prodajanje megle, za Janezove sponzorje in za tiste upokojence, ki imajo že sedaj dobro plačana delovna mesta (poslanci, doktorji, profesorji) in bodo tam ostali do smrti, ker jim bo Janez dal zraven še pokojnino za navadno parazitiranje na našem proračunu.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
02. 11. 2026 12.07
Čakam,da mi SDS Kristina Hacin pošlje navodila.
Odgovori
+1
2 1
SLObunkeljn
02. 11. 2026 12.09
🤣😂🤣😂
Odgovori
+1
1 0
assassin911
02. 11. 2026 12.16
Si jih danes že dobil od goloba?
Odgovori
0 0
janezdollar
02. 11. 2026 12.06
Kampanja je čist nepotrebna, ker bo zakon gladko padel...ne glede na vse je v Sloveniji več normalnih kot nenormalnih ljudi...
Odgovori
+0
2 2
SLObunkeljn
02. 11. 2026 12.05
Itak, da bo Marica iz Trgovinske zbornice ZA, saj bo imela precej večjo neto plačo, pa še bonusi bodo večji, ker se bo trgovska marža povečala za razliko v DDV. Raja pa dolge nosove ...
Odgovori
+2
3 1
tech
02. 11. 2026 12.05
"Kaj prinaša interventni zakon?" predvsem ugodnosti za rentnike in tiste pri koritu. Ostali dobimo par drobtin, ki v celotni sliki ne pomenijo nič glede na višje stroške, ki jih bomo imeli zaradi ugodnosti rentnikim. Kratkoročno bo mogoče kdo od navadnih ljudi v plusu, dolgoročno pa bo velik minus.
Odgovori
+2
4 2
Pajo_36
02. 11. 2026 12.01
Janša pol dobi polni penzion, se pravi 3000 jurjev, polno plačo in še okoli 170 evrov zaradi olajšave. SIJ Acroni prodaje ti ne odpustim in gradbene tajkune v prvi vladi. PROTI !!! Enako,da smo si na jasnem, Janković !
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+2
5 3
janezdollar
02. 11. 2026 12.00
Za reveže in srednji sloj nič dobrega, za bogate pa olala... Zato normalen človek enostavno ne more podpreti tega zakona...simpl ko pasulj...
Odgovori
+4
6 2
assassin911
02. 11. 2026 12.18
Podpiraš pa večje davke? Ubogi levaki brez pameti.
Odgovori
0 0
Limonček60
02. 11. 2026 12.00
Eni,že vemo kok bomo glasovali.Brez soočenj po tv.PROTI,pa to
Odgovori
+3
4 1
FreedomMan
02. 11. 2026 11.58
Do takrat bo gorivo 2.4 eur, potem bo vse kar desnica pove sililo ljudi na bruhanje...kampanja je praktično odveč in stran vrže denar.
Odgovori
+2
4 2
Castrum
02. 11. 2026 11.41
V imenu vseh razumnih - lepo prosim medije, dajte v soočenjih zagotovit strokovno in objektivno debato za ali proti, ne pa hujskaško politično blebetanje. Prooosim!
Odgovori
+3
7 4
BBcc
02. 11. 2026 11.43
Na nori TV samo to drugo počnejo, ki je SDS trobilo.
Odgovori
+4
9 5
Castrum
02. 11. 2026 11.49
Moj poziv je v imenu vseh razumnih. Tebe tukaj zraven seveda ni.
Odgovori
+1
5 4
SLObunkeljn
02. 11. 2026 12.08
Razumni smo PROTI, razen menedžerjev in nepremičninskih mogotcev seveda.
Odgovori
-1
1 2
BBcc
02. 11. 2026 12.13
Ti ne veš sploh kaj razum je. To ni plonk listek od sdsa.
Odgovori
+1
1 0
SLObunkeljn
02. 11. 2026 12.17
Ni potrebno biti posebni razumnik, dovolj je, da znaš brati.
Odgovori
0 0
assassin911
02. 11. 2026 12.19
Bbcc torej gledaš tudi noro tv?1
Odgovori
0 0
BBcc
02. 11. 2026 11.41
Prinaša raznim brodnjaki 16000 EUR neto na mesec več, dvoživkarstvo v zdravstvu in fiktivne čakalne. Še več se bo čakalo na zdravnika. Trgovcem povečati zaslužek. Navadnim 20 EUR na mesec. Tako reveži sedaj pa glasujte še vedno boste reveži in pa bogati bojo še bolj bogati. če boste za. Janša vedno skrbi za elito. Za Južno je že poskrbel.
Odgovori
+5
9 4
assassin911
02. 11. 2026 12.20
Saj je brodnjak vaš, pa kučan bo tudi dobil več, kaj vam ni jasno?
Odgovori
0 0
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