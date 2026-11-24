Snežinke so danes poplesavale v Senožečah, Razdrtem ... Smo na mraz pripravljeni? "Kapo gor pa bundo, to je pa to," pravi eden od naključno vprašanih mimoidočih. "Bolje prenasam zimo kot sonce," pove drugi. "Včasih sem se bolj veselil, ko sem še smučal," pravi tretji. "Meni bolj odgovarja poletje," pa pove zadnja sogovornica.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so danes zjutraj do 7. ure na 18. od 20. merilnih postaj zabeležili temperaturo pod ničlo.

Temperaturo, vlago in smer vetra do višine okoli 25 kilometrov na Arso merijo s pomočjo balona, ki ga spustijo v atmosfero. Balon nato med letom agenciji vsako sekundo oddaja signal s podatki. "Te današnje temperature zjutraj so bile posledica jasne noči in hladne zračne mase, ki je nad nami," pojasnjuje meteorolog Brane Gregorčič.

Kljub temu da se globalne temperature zaradi enega najmočnejših vremenskih pojavov – El Niña – še naprej vzpenjajo, se bo velik del Evrope v tem tednu soočil z naglo ohladitvijo. Arktični zrak s severa bo nekoliko spremenil vremensko sliko na celini.

"Na karti vidimo recimo temperaturno anomalijo, pričakovano v ponedeljek, velik del srednje, vzhodne Evrope in Balkana bo pod vplivom razmeroma hladnega zraka iznad polarnih predelov, ne bo pa ekstremnega mraza – to pomeni, da bodo prihodnji teden zjutraj temperature blizu -5 stopinj, čez dan bo pa nad ničlo," napoveduje vremenoslovec.

Za ljubitelje snega pa dobra novica. "V četrtek čez dan bo še občasno tudi rahlo snežilo. Po nižinah osrednje Slovenije in na jugu bo zapadlo do nekje pet centimetrov, v bolj severnih krajih – Gorenjskih in severnih Štajerskih koncih – lahko tudi do 10 centimetrov, v gorah pa do nekje 25 centimetrov," pravi vremenski prognostih naše medijske hiše Patrick Miklavčič.

Se pa sneg, zaradi razmeroma toplih tal, ne bo dolgo obdržal.