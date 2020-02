Imeli bomo še dražje položnice za elektriko

Vlada je do zadnjega zavlačevala z izdelavo energetsko-podnebnega načrta, ki ga zahteva Evropska komisija, s katerim pa – razen politike – očitno ni nihče zadovoljen.

"Ponuja sicer nekaj izboljšav, a na več področjih vseeno ostaja precej neambiciozen,"pravi Taj Zavodnik iz društva za sonaravni razvoj Focus."Enostavno ne moremo razumeti, katera država se postavlja v položaj, da izganja domačo industrijo," meni Petra Prebil Bašin iz Združenja papirne industrije pri GZS."Dokument je tako debel, v njem pa je našteto vse tisto, česar se ne sme početi," pa pravi Robert Golob, predsednik uprave GEN-I. Tašni so odzivi okoljevarstvenikov, industrije in energetike.

Cilji do leta 2030 so jasni. V končni rabi bi za skoraj tretjino povišali delež obnovljivih virov, za 70 odstotkov bi znižali emisije v stavbah, vsaj 43 odstotkov elektrike bi dobili iz obnovljivih virov, v stavbah 41 in v prometu 21. Rabo premoga bi znižali za 30 odstotkov.

A hkrati manjka konkretnih korakov, pravi Golob. "V dokumentu ni niti tega, kdaj bomo Teš zaprli, nič na temo, kako bomo prestrukturirali kmetijstvo in zmanjšali živinorejo, ki je eden glavnih vzrokov za toplogredne pline, nič o tem, kako bomo zmanjšali tovorni in tranzitni promet čez Slovenijo ..."našteva.

Hkrati načrt opušča gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, iz spisanega tudi ni jasno, kaj bomo z vetrom – imamo le dve elektrarni – ali sončno energijo, pravi Golob. Jasno je le, da prihranke energije pričakuje od industrije.

"Industrijo postavlja pred vrata Slovenije oz. bistveno vpliva na njeno konkurenčnost, zaradi bistveno višjih stroškov za energijo, ki iz tega dokumenta sledijo,"še pravi Prebil Bašinova.

Povišanja cen pa ne bo nosila le industrija, temveč še bolj gospodinjstva, pravijo pri Focusu, kjer opozarjajo na neambicioznost načrta: "Cilj 27 odstotkov do 2030 je neambiciozen, saj gre za upočasnitev glede na prejšnjo desetletje."

V Severni Makedoniji denimo so vmes pohiteli. Pospešeno so začeli vzpodbujati gradnjo sončnih elektrarn, kar 17-megavatno pa bo v naslednjih dveh letih postavil tudi GEN-i.