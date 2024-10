Kaj prinaša nov plačni sistem v javnem sektorju?

V novem plačnem zakonu so urejeni skupni temelji, ki veljajo za celoten javni sektor, prav tako pa zakon določa urejanje specifik znotraj petih plačnih stebrov, in sicer: plačni steber funkcionarjev; plačni steber javnih uslužbencev v državnih organih, občinah in javnih zavodih gasilcev; plačni steber javnih uslužbencev v zdravstvu in socialnem varstvu; plačni steber javnih uslužbencev v raziskovalni dejavnosti, izobraževanju in kulturi ter plačni steber javnih uslužbencev v javnih agencijah, skladih in zavodih.

V okviru plačnih stebrov se zasleduje načelo enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo.

"Zakon zasleduje usmeritev, da nihče več ne bo imel osnovne plače nižje od minimalne, hkrati pa daje nastavke za boljšo povezanost plačila za delo z rezultati dela, nastavke za uvedbo večje fleksibilnosti pri določanju plač, omogoča boljše prilagajanje ponudbi in povpraševanju na trgu dela, zmanjšuje razlike v plačah za opravljanje istega dela med starejšimi in mlajšimi, vzpostavlja ustrezne mehanizme za lažje privabljanje novozaposlenih in odpravlja nepotrebne administrativne ovire. Prav tako se z zakonom uvajajo spremembe v sistem nagrajevanja in napredovanja zaposlenih ter na novo določa način usklajevanja plač z inflacijo," zatrjujejo na ministrstvu.