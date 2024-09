Kaj prinaša nov sistem obračuna omrežnine povprečnemu gospodinjstvu?

Tudi poznavalci svarijo, da je nov sistem obračuna omrežnine precej kompleksen in zapleten. Kaj konkretno prinaša povprečnemu slovenskemu gospodinjstvu?

Pet časovnih blokov, dve sezoni. Krajša in dražja zimska ter daljša in cenejša poletna. Dražji bodo delovniki, cenejši prazniki in vikendi. Najdražji bo časovni blok 1, ki se bo pojavil samo pozimi. Najcenejši pa 5, ki bo samo poleti. Tako je videti nova metoda, po kateri bomo odslej plačevali omrežnino, ki sicer predstavlja približno tretjino cene na položnici za elektriko.

Primer štiričlanske družine, ki živi v stanovanjskem bloku in uporablja povsem običajne električne naprave. Največ štirikrat na teden tudi pralni in sušilni stroj, električno pečico sesalec in likalnik. Na mesec za elektriko povprečno plačujejo 70 evrov oziroma za omrežnino 22,5 evra. Če navad ne bodo spreminjali in bodo vse naprave še naprej uporabljali brez načrtovanja, bodo za omrežnino, napoveduje Agencija za energijo, plačevali celo manj. Oziroma povprečno 21,16 evra na mesec.

Zdi se torej, da ni nobene težave. A to je primer gospodinjstva denimo brez klime, toplotne črpalke ali postaje za električni avtomobil. Agencija je torej izračun opravila na primeru družine, ki ne uporablja naprav, ki so že zdaj energetsko najdražje.

Tukaj torej nastopijo težave za večje, predvsem pa poslovne odjemalce. Gospodarska zbornica Slovenije je na primeru srednje velike livarne, ki trenutno na leto samo za omrežnino plačuje 170.000 evrov, izračunala, da bo to isto podjetje po novem plačevalo kar 760 tisočakov letno. Strošek omrežnine se bo tako povečal za več kot pol milijona evrov oziroma 590 tisočakov. Vrtoglave številke, posledično pa se seveda konkurenčnost slovenskih podjetij ponovno zmanjšuje.