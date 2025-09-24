Kaj prinaša novela o zaposlovanju in kaj pomeni sistem 80/90/100?

Najbolj odmevna novost je morda ta, da bodo upokojenci po novem lahko delali 85 in ne le 60 ur na mesec, posledično se zato zvišuje tudi dovoljeni letni dohodek.

Višje plačilo se uvaja tudi za javna dela, najnižje bo v višini minimalne plače. Višina subvencije za zaposlitev pa bo zdaj odvisna od ravni izobrazbe, razvitosti regije in strukture brezposelnih oseb.

Zvišalo se bo najvišje in najnižje denarno nadomestilo za brezposelne, in sicer bo najnižji znesek znašal 70 odstotkov minimalne bruto plače, najvišji pa 130 odstotkov in bo postopoma upadal do 80 odstotkov. V začetku prihodnjega leta bodo vsi upravičenci prejeli nove odmere, že čez približno mesec dni pa bo zaživel tudi spletni kalkulator, kjer bo možen informativni izračun.

Zavod za zaposlovanje bo starejšim od 59. leta, ki bodo sklenili delovno razmerje s polnim delovnim časom, do izteka obdobja, za katerega jim bo priznano denarno nadomestilo za brezposelnost, izplačeval spodbudo za zaposlitev v vrednosti 40 odstotkov nadomestila za največ eno leto.

Skrajšal se bo tudi most do upokojitve. Brezposelni bodo morali biti za uveljavitev 25-mesečnega nadomestila v zadnjih dveh letih od leta 2028 zaposleni vsaj 16 mesecev in dopolniti 59 let ter imeti 37 let zavarovalne dobe.

Sicer pa se odpira tudi sistem 80/90/100, kar pomeni, da bodo starejši prihodnje leto lahko delali le 80 odstotkov delovnega časa, za to prejemali 90-odstotno plačo in v celoti plačane prispevke.

In še novost glede študentskega dela: prosta delovna mesta bo lahko študentom in dijakom po novem posredoval Zavod za zaposlovanje. Informacijska podpora se že razvija, cilj pa je, da se mladim pomaga pri hitrem prehodu v kakovostne in trajnejše zaposlitve, da torej ne bodo iskali le prehodne službe, kar je bila nekoč pogosta praksa.