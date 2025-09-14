Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Kaj prinaša pokojninska reforma? Kdo bi bil na boljšem, kdo na slabšem?

Ljubljana, 14. 09. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Mark Vidrih
Komentarji
47

Daljše referenčno obdobje, višji odmerni odstotek, tudi delali bomo dlje. To so ključni mehanizmi predloga pokojninske reforme, spremembe pa naj bi se uvajale postopoma - do leta 2035. Po zagotovilih ministrstva za delo naj bi večini prinesle višje pokojnine. Kdo bi bil torej na boljšem in kdo na slabšem?

Čeprav je vsebina predlagane pokojninske reforme izjemno kompleksna, to priznavajo tudi v parlamentarni zakonodajno-pravni službi, ta v osnovi prinaša: postopen dvig upokojitvene starosti, podaljšanje referenčnega obdobja za izračun pokojninske osnove, višji odmerni odstotek, spremembo formule za usklajevanje pokojnin in uvedbo zimskega dodatka.

"Starostna meja se bo po predlogu novele postopno zvišala za dve leti. Dve leti po sprejetju se ne zgodi nič, potem se začne postopoma višati; spodnja meja s 60 za tri mesece na leto do 62 in zgornja s 65 na 67," je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija.

Starejši delavec
Starejši delavec FOTO: Shutterstock

Tu pa je še daljše referenčno obdobje za izračun pokojnin - po novem predlogu 40 let, od katerih se odšteje pet najslabših, ne nujno zaporednih, in postopen dvig odmernega odstotka s sedanjih 63,5 na 70 odstotkov.

Kako pa bodo vse te novosti vplivale na višino pokojnin? "Skupaj z odmernim odstotkom bo večina ljudi na boljšem, razen tistih, ki so zdaj bili neupravičeno na boljšem," pravi državni sekretar.

To so pokazali tudi izračuni, ki so jih pripravili na Inštitutu za ekonomska raziskovanja, dodajajo na ministrstvu. In kakšen je njihov rezultat? "Razen tistega, ki je imel 25 let zelo visoke dohodke, sicer pa plačeval minimalne prispevke, bodo vsi za sedem pa do dobrih 11 oz. 11,5 odstotka na boljšem," odgovarja Feketija.

Preberi še 46 strani pripomb na predlog pokojninske zakonodaje. Bo vlada vztrajala?

In konkretni primeri za bodoče upokojence? Za dobrih 11 odstotkov naj bi se do leta 2035 pokojnina izboljšala tistim, katerih povprečje plač v celotni aktivni dobi znaša do 1850 evrov bruto, na trg dela pa so vstopili pri 24 letih. Podobno si lahko obeta nekdo, ki je v celotni aktivni dobi prejemal povprečno bruto plačo v višini 2500 evrov bruto, nekoliko manj pa bi se pokojnina dvignila osebi, ki je prvih 13 let prejemala povprečno plačo, od 14. do 40. leta delovne dobe pa 1,5-kratnik povprečne plače.

A šlo bi tudi v obratno smer, razkrivajo izračuni. Tako bi bilo na primer za osebo, ki je prvih 10 let vplačevala minimalne prispevke, nato 25 let prejemala dvakratnik povprečne plače, zadnjih pet let pa znova vplačevala minimalne prispevke.

pokojnine delo pokojninska reforma
Naslednji članek

Se je Tina Gaber Golob vpletla v delovanje slovenske diplomacije?

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (47)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cupko
14. 09. 2025 21.04
Ti levičarji prodajajo meglo. Vse so pripravili tako, da bodo vsi delali dlje tudi tisti, ki so šli v službo takoj po srednji šoli hkrati pa bodo oškodovali obstoječe upokojence s slabšim odstotkom za uskladitev penzij in uzakonjenimi 5 razredi za letni dodatek. V Avstriji dobijo 14 penzij in sicer eno dodatno za letni dopust in eno kot božičnico s tem, da imajo že v osnovi višje penzije
ODGOVORI
0 0
BtpS
14. 09. 2025 21.01
+1
Nic dobrega se ne obeta upokojencem !!!
ODGOVORI
1 0
gozdar1
14. 09. 2025 21.03
Nič dobrega se ne obeta mladim in trenutno aktivni populaciji.
ODGOVORI
0 0
Pacient2
14. 09. 2025 20.59
+4
Plačna reforma je kot bi jo naredil nekdo pijan pod mizo. Levo nikoli več
ODGOVORI
4 0
Butasti modrec
14. 09. 2025 20.58
Sosedov Francl mi je rekel, da bi bilo potrebno odvzeti pokojnine vsem, ki so bili obsojeni zaradi kriminala, npr Tovšak, Bavčar, Kordež, Ročnik, Pajenk ali so zaradi mahinacij in visokih dolgov šli v osebni stečaj (tu ne misli na reveže s par tisoč evri dolga). Navedeni so si v letih mahiniranja ustvarili dovoljšno akumulacijo, da lahko lagodno živijo še nekaj naslednjih generacij. Plače, ki so jih ali pa jih še prejemajo takšni tiči so itak neupravičene. Penzija, ki jo tile tiči prejemajo, pa jo oni jemljejo, da je to za kavico in špricer, čeprav imajo ti tiči penzije vsi 2 pa pol jurja plus in nobenemu od njih penzija ne predstavlja eksistence. Sosedovega Franclna sem komaj prepričal, naj pusti svojo staro karabinko pri miru, ko se je spomnil, kakšno penzijo ima za več, kot 40 let garanja.
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
14. 09. 2025 20.55
-1
čimprej spokajte svoj naraščaj v avstrijo ali nemčijo, prej ko bote dojeli da tu ni prihodnosti, bolšje bo za njih. vi ste svoje odplesali. cimprej spokajte svoj naraščaj v avstrijo ali nemčijo, kjer ima večina politike že za svoje poskrbljeno. v sloveniji ni srečne prihodnosti.
ODGOVORI
0 1
gozdar1
14. 09. 2025 20.58
+0
Tudi v nemčiji bodo zvišali, verjetno slej ko prej tudi v avstriji,..to je realnost evropske demografske slike.
ODGOVORI
1 1
Magic-G-spot
14. 09. 2025 20.53
+8
Koliko sem jaz videl je vse skupaj en velik nateg. Djejo bozicnico ki se bo dvigovala ko njih sploh nebo na oblasti a zdaj ko so bno znesek 100 eur ali 150. Kako lahko nekaj obljubljajo ce pa jih vec nebo v parlamentu? Pa dvignili so delovno dobo kaksna je to reforma hebo vas. Ljudem otezujejo zivljenja a smo ze padli v 3 svet al kaj? Za 40 let dela manjsa penzija kot pa za ilegalce. Kriminal.
ODGOVORI
8 0
jank
14. 09. 2025 20.57
-2
Navaja takšne neumnosti, da jih niti ni mogoče označiti za laži.
ODGOVORI
0 2
Victoria13
14. 09. 2025 20.53
+6
Drugo leto pa na volitvah spet podprite to koalicijo, da vam bo uvedla davek na nepremičnine, zvišala davek za dodatno zdravstveno zavarovanje, davek za dolgotrajno oskrbo, sebi pa zvišala plače še za kakšnih 100%.....e
ODGOVORI
9 3
jazpatipažidanamarela
14. 09. 2025 20.53
+5
V 21. stoletju, ko bi naj že delo človeških rok nadomestila avtomatizacija, se uvaja podaljševanje starosti za upokojitev. Absurd.
ODGOVORI
6 1
Pacient2
14. 09. 2025 20.55
+1
Bolano je da vsa tehnologija ne omogoča da je delo narejeno v 8 urah
ODGOVORI
1 0
jank
14. 09. 2025 21.01
Kaj ne razumeš? Vse nanj je težkega fizičnega in zelo se povečanje starost. Kdo bo zagotavljal denar za pokojnine, če se bo ob celo zmanjšanju števila zaposlenih povečevalo število upokojencev???? Ali bodo zaposleni delali samo še za upokojence???
ODGOVORI
0 0
Pacient2
14. 09. 2025 20.52
+5
Kako je golob spretno znižal penzije, plače pa itak skoraj nič ne rastejo.
ODGOVORI
6 1
jank
14. 09. 2025 21.03
Ja, tudi v tem času so se tudi bdvigovale po Vizjakovem zakonu. Ali ti veš za kakšno drugo formulo?
ODGOVORI
0 0
Pacient2
14. 09. 2025 21.04
Ti raje povej kako je janša lahko dajal skoz neke dodatke ta revež pa za sproti nima
ODGOVORI
0 0
Ledeni čaj
14. 09. 2025 20.51
+4
Kolikokrat je Mesec rekel, da ne bodo podaljševali delovne dobe? Ganja dokazano uničuje spomin.
ODGOVORI
6 2
jank
14. 09. 2025 21.04
40 let je bilo in tudi sedaj ostaja. Zakaj bi nekdo po novem zakonu delal manj???
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
14. 09. 2025 20.50
-4
Desni intelektualci brez izobrazbe bodo na minimalni penziji, kakorkoli obrneš...
ODGOVORI
2 6
Pacient2
14. 09. 2025 21.01
Je res bolj slabo na desni. Še tisti ki imajo firme je vse bolj bogo
ODGOVORI
0 0
gozdar1
14. 09. 2025 20.49
-1
Vse te reforme se dalajo samo zato, da se sistem ne bi sesul saj je tistih, ki prejemejo vedno več tistih , ki vplačujejo pa vedno manj. Že sedaj se mora država zadolževat da lahko fura panzije, socialo,..
ODGOVORI
2 3
Pacient2
14. 09. 2025 20.49
+3
Je to pravi pokop socializma? Ker to delajo te vlade skiz
ODGOVORI
3 0
Rainbow warrior
14. 09. 2025 20.49
+5
Mislim da bomo vsi na slabšem.
ODGOVORI
5 0
Pacient2
14. 09. 2025 20.48
+3
Levi so zgleda še hujši od janše pa koncesije so se tud oni spomnili
ODGOVORI
4 1
Pacient2
14. 09. 2025 20.47
+3
Leva pokojninska do 80ega leta ?
ODGOVORI
4 1
kala 09
14. 09. 2025 20.46
+8
Ljudje ,če bomo to dopustili smo šli vsi v maloro.Do smrti bomo na delovnih mestih,če boš imel srečo boš mogoče dobil dve penzije.
ODGOVORI
9 1
medŠihtom
14. 09. 2025 20.52
-1
narod je izbral karkoli, samd a ni janša, ne provociraj zdej s svojimi zdrahami. sam da ni janša. potem šele vse ostalo. dojemi že.
ODGOVORI
2 3
Podlesničar
14. 09. 2025 20.55
+0
sam da ni janša, tud če v službi crknem 😂
ODGOVORI
1 1
Victoria13
14. 09. 2025 20.46
+7
V glavnem pokojnine ne bodo višje, ampak nižje, delalo se bo dlje in glede na to, da se pri nas bolj dvigajo plače kot je inflacija bodo pokojnine tudi glede usklajevanja na slabšem.
ODGOVORI
7 0
2mt8
14. 09. 2025 20.46
+7
Ukinite razne pokojnine za zasluge izpred 80 let, pa ne bo treba delat do 67. leta
ODGOVORI
9 2
biggbrader
14. 09. 2025 20.48
+1
Za kva smo se pa boril ?!
ODGOVORI
3 2
medŠihtom
14. 09. 2025 20.52
-1
za "samda ni janša" režim. hahahahahahaha.
ODGOVORI
1 2
Castrum
14. 09. 2025 20.45
+5
Kaj prinaša? 80 amandmajev s strano koalicije!!!!! in 40 strani pripomb ki jih je prav tako podala koalicija!!¡ ......komedija.Totalna
ODGOVORI
6 1
boslo
14. 09. 2025 20.47
+2
Se ne bi čudil, če bi zakon in pripombe pisala ista oseba
ODGOVORI
2 0
Castrum
14. 09. 2025 20.47
+2
Ja, totalna komedija
ODGOVORI
2 0
Podlesničar
14. 09. 2025 20.48
-3
Pri SDS ni amandmajev in pripomb, vse gre čez tako kot Janez reče, ostali pa kimajo. 😂🙏Amen.
ODGOVORI
1 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256