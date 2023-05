Bi zakon o zaščiti živali prepovedal predstave v Lipici?

Če bi se res ukinili sejmi in razstave z živalmi, bi to pomenilo manj promocije, znanja in financ, pojasnjuje Boris Erjavec, izvršni direktor Agre, največjega kmetijsko-živilskega sejma v Sloveniji. "Brez razstave živali ni sejma Agra," je prepričan in dodaja, da se na teh sejmih promovirajo tudi izobraževalni vidiki, kot so, denimo, novi trendi reje.

Z veljavo prepovedi pa bi bili na slabšem tudi rejci psov in mačk, ki svoje živali predstavljajo na razstavah. Kot pove Matejka Žagar iz psarne in mačkarne Taralinska, bi bila storjena velika škoda tako za vzreditelje kot tudi za obiskovalce, če bi se razstave ukinile. "Kot prvo morate vedeti, da se vzreditelji med seboj mrežijo in se pogovarjajo o standardih. Na razstavah izobražujemo tudi obiskovalce. Definitivno je prva stvar, na katero jih opozorimo, ta, da kupujejo živali izključno od dobrih rejcev."