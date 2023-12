Kaj prinaša zgodovinski dogovor o azilni zakonodaji?

Migracije so za EU težka toksična tema, poudarja naš dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič. Pogajanja o reformi azilnega pakta so trajala od velike begunske krize, od leta 2015, 2016. Mnogi so današnji dogovor pozdravili kot zgodovinski. Zagotovil naj bi boljši nadzor zunanje meje in zajezil ilegalne imigracijske tokove. Na zunanji meji naj bi po hitrem postopku izločili gospodarske migrante, ki ne izpolnjujejo pogojev za zaščito v Evropi. Ti naj bi bili hitro vrnjeni v svoje domovine. Najmanj 30.000 prosilcev za azil bi vsako leto premestili po Evropi iz najbolj izpostavljenih držav, iz Italije, Grčije, nekaj bi jih prišlo tudi v Slovenijo. Temu premeščanju so vedno nasprotovale Madžarska, Poljska, Avstrija. Če država ne bo hotela sprejeti svoje kvote, bo morala plačati 20.000 evrov na osebo. Možni pa so tudi drugačni prispevki, našteva Žerjavič. Kritik pakta je veliko. Nekateri strokovnjaki pravijo, da je glede na stanje na terenu nemogoče uresničiti njegove cilje. Trdijo tudi, da se število smrti na morju ne bo zmanjšalo. Kar pa zadeva Slovenijo: če bo pakt zaživel v praksi, lahko pričakujemo zmanjšanje migracijskega pritiska, je sklenil.

Dogovor o uredbi azilnih postopkov: pravna pomoč za vse prosilce

Pogajalci španskega predsedstva Sveta EU, v katerem sodelujejo članice, in parlamenta so se dogovorili o petih zakonodajnih aktih iz pakta. Med temi je uredba o upravljanju migracij in azila, ki predvideva obvezno solidarnost z državami članicami, ki se bodo znašle pod migracijskim pritiskom. Druge države članice bodo lahko sprejele prosilce za azil iz te države ali pa zagotovile finančni prispevek v višini 20.000 evrov.

"Končno bodo vse članice prevzemale odgovornost, in ne samo nekatere. To bo sicer možno prek fleksibilnih in prostovoljnih prispevkov," je pojasnil poročevalec Evropskega parlamenta za to uredbo iz vrst Evropske ljudske stranke Tomas Tobe.

Vidik solidarnosti je prav tako poudaril poročevalec za uredbo o kriznih razmerah Juan Fernando Lopez Aguilar iz politične skupine socialistov in demokratov. V primeru kriznih razmer, višje sile ali instrumentalizacije migracij bo solidarnost s prizadetimi državami še okrepljena, je pojasnil.

Evroposlanci in države članice so se dogovorili še o uredbi o azilnih postopkih, ki vzpostavlja enoten postopek za podelitev in odvzem mednarodne zaščite po vsej uniji. Obravnava bo morala biti hitrejša, prva odločitev bo morala biti sprejeta v največ šestih mesecih, predvideva dogovor. Ta uredba prinaša tudi hitrejše postopke obravnave prošenj za azil na zunanjih mejah EU, ki bodo lahko trajali največ 12 tednov.

Poročevalka za to uredbo, francoska poslanka Fabienne Keller iz vrst liberalcev je povedala, da bodo z uredbo zagotovili pravno pomoč za vse prosilce za azil.