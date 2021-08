Kaj prinašajo nova pravila za voznike električnih skirojev?

Nič več prehitre vožnje z električnimi skiroji po vseh površinah. Njihova uporaba bo namreč zdaj zakonsko urejena. E-skiroji so po novem uvrščeni v skupino lahkih motornih vozil. Vodja področja varne mobilnosti na AMZS Erik Logar pojasnjuje: "Lahko uporabljajo iste površine kot kolesarji, kjer so te površine, če jih ni, pa se vozijo ob cesti."

Največja dovoljena hitrost bo 25 km/h, obvezni bosta tudi sprednja in zadnja luč. Kdo pa lahko po novem vozi e-skiro? Vozniki, starejši od 14 let oziroma od 12, če imajo kolesarsko izkaznico. Obvezni bosta še sprednja in zadnja luč, na skiroju se lahko vozi le ena oseba. Za starejše od 18 let čelada sicer ni obvezna, je pa zelo priporočljiva. Logar pri tem poziva vse uporabnike, "naj uporabljajo čelado, ker tudi statistika v naših bolnišnicah kaže, da je teh poškodb več".

In če med vožnjo električnega skiroja uporabljate slušalke in mobilni telefon, pazite – nova kazen znaša 120 evrov. "Vemo, kaj pomeni uporaba mobilnega telefona pri vožnji avtomobila, in isto velja za ostale udeležence v prometu," pove Logar.

"Čeprav se stvar ureja, bo treba veliko vlagati v izobraževanje. Če samo nekaj napišemo in potem ni nadzora, učinka ne bo," še pojasni Logar. Strožja pravila za lastnike e-skirojev pa bodo v veljavo stopila že prihodnjo sredo.