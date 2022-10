Kaj prinašajo zakoni, o katerih bomo glasovali na trojnem referendumu?

Z Zakonom o vladi si koalicija želi povečati število ministrstev. Kot pojasnjuje Tereza Novak iz Gibanja Svoboda, to ne bi prineslo zvišanja stroškov, saj da gre za reorganizacijo vlade, da bo lahko bolj učinkovito naslavljala največje izzive sedanjosti in prihodnosti in aktualne izzive: "Menimo, da je pomembno, da imamo ministrstva, ki se lahko teh izzivov zelo fokusirano lotevajo: to so dolgotrajna oskrba, stanovanja za mlade, digitalna preobrazba in naslavljanje podnebnih politik."

Alenka Jeraj iz SDS pa pravi, da se s tem ne strinjajo in da je že 17 ministrstev dovolj in da se da vse težave učinkovito naslavljati v tem obsegu. Kot poudarja, gre za dodatne stroške vsaj treh novih ministrov, kabinetov, novih prostorov. Kot pravi, bo to pomenilo nove stroške in da se tako ureja službe nekaterim 'odsluženim levim ministrom.'

Na vprašanje, ali je določitev datuma izvedbe referenduma 27. novembra, način nagajanja SDS, Novakova odgovarja, da sploh ne: "Želeli smo si, da bi ljudem olajšali pot, povezati referendum z drugim dnevom predsedniških volitev, ampak je stranka SDS prepozno vložila podpise, da bi lahko referendume izpeljali na ta dan. Predlagali so, da bi referendume potem organizirali v času lokalnih volitev, kar nima smisla, saj ta datum, ker gre za druge vire financiranja, ne bi prinesel nižjih stroškov." Kot vztraja Jerajeva, če bi ljudje prišli na referendum na isti dan, kot so lokalne volitve, bi se prihranilo tako denar kot pot ljudem.