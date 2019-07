PRENOS V ŽIVO: Vzajemna draži: za dopolnilno zavarovanje 3,7 evra več

Na Vzajemni pojasnjujejo, da so bili v tako odločitev prisiljeni zaradi "nekontrolirane rasti stroškov v zdravstvu" - z drugimi besedami: "zaradi visoke rasti stroškov za zdravstvene storitve in s tem višjih odhodkov v zdravstvu".

"V zadnjih petih letih so se izdatki v zdravstvu povečali za skoraj milijardo evrov,"je poudaril predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln in dodal, da bolniki tega ne občutijo, saj "čakalne vrste ostajajo, storitve pa so, kakršne so".

Za letošnje leto so v Vzajemni v poslovnem načrtu v skladu z načrti in napovedmi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje načrtovali 5,5-odstotno povečanje povprečnih odhodkov za zdravila in zdravstvene storitve, vendar pa gibanja v prvi polovici leta in ocene do konca leta kažejo, da bo to povišanje na ravni devet odstotkov, torej štiri odstotke višje. "Na letnem nivoju en odstotek pomeni slabe tri milijone evrov, štirje odstotki pa 12 milijonov," je poudaril Mikeln.

Samo v prvih štirih mesecih letošnjega leta je Vzajemna zabeležila že več kot dva milijona izgube pri dopolnilnem zavarovanju, poudarjajo v zavarovalnici. Brez dodatne korekcije premije - kar je prijaznejši izraz za podražitev - bi konec leta zabeležila izgubo 9 milijonov evrov in ogrozila stabilnost financiranja zdravstva iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, so še dodali.

Vzajemna je sicer že tri leta zapored (2016-2018) zabeležila negativen izid pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju (kumulativno kar 11,3 milijona).