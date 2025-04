Kaj proži plaz groženj in incidentov v slovenskih šolah?

Da bi storilcu ozavestili neprimerno vedenje, v takih primerih z njim naredijo podroben plan, doda, da dojame, česa ne sme več početi. "Da sprejme neka pravila, da sprejme odgvornost, je paleta ukrepov," dodaja. Opozarja, da so kazni blage in da je jasno, da ne prinašajo večjih sprememb. "Ampak kljub temu upamo, da bodo odločevalci vseeno spregledali, morda dali kakšne alternative," še pravi.

Čeprav se izsiljevanja in grožnje niso dogajali prav na območju Šolskega centra Novo mesto, si tam niso zatiskali oči, pač pa odreagirali. "Naše orodje je pogovor, tako s storilecem kot z žrtvijo. Vključimo tudi starše, ki so nadvse pomembni pri vzgajanju," pravi Mirjam Žnidarčič , svetovalna delavka v Šolskem centru Novo mesto.

Odločevalci so na poziv župana obiskali Novo mesto, v prvi vrsti zaradi izostajanj otrok iz šol, kar naslavlja predvsem romsko problematiko, a tudi zaradi zavedanja porasta nasilnih dejanj. Minister za vzgojo inizobraževanje dr. Vinko Logaj je sicer zelo odločno povedal, da ni vse v rokah šol in šolnikov. "Verjamem, da dejavnosti vzgoje in izobraževanja ne bomo razširili na ulico, mi vemo, kaj je tisto, za kar je šola kot institucija dolžna poskrbeti," je dejal in dodal, da zaupa v aktivno ukrepanje ustreznih organov ob takih dogodkih.

Policija ob tem dodaja, da ukrepa. Trenutno obravnavajo dogajanje na eni od ljubljanskih šol, kjer je ravnateljica v nedeljo na e-mail dobila grožnje, zaradi katerih je po naših informacijah otrokom omejila gibanje na prostem. "To kar se dogaja je lahko nevarno ali neslana šala. To je problem omrežij. In ne samo pri nas," pravi ljubljanski župan Zoran Janković.

Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da so se na obvestilo o grožnji nemudoma odzvali in v sodelovanju s šolo izvedli prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti. Na splošno pojasnili, da se policisti odzovejo na vsak tovrstni primer in ob prijavi ali zaznavi groženj nemudoma izvedejo vse prve nujne ukrepe za ugotovitev izvora in resnosti groženj, ob tem preverijo vse okoliščine in ukrepajo v skladu s pristojnostmi ter o tem obveščajo pristojne službe.

Policija je prav tako potrdila, da se ubada z učenecem z ene koroških šol, v čigar torbi je sošolec opazili nož. Noža sicer v šoli ni razkazoval, prav tako z njim ni nikomur grozil, a policisti so ga zasegli. Primer vodijo kot prekršek z možnim prekrškovni postopkom zoper starša. Tudi minister pri tej temi žogico meče staršem. "Minister neposrednega ukrepa na te stvari nima. Vsekakor bi pa kot minister apeliral na starše, da tudi v domačem okolju poskrbijo za pogovore za učence in dijake," je povedal.

Ob ostrem obsojanju ptujskega dogajanja pa še poudarja, da naj otroci pravočasno doma dobijo meje, da bodo vedeli do kam lahko in kaj še lahko nekdo počne.