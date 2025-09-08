Svetli način
Slovenija

Kaj razkriva denarni tok financiranja nekaterih vidnih članov NSi?

Ljubljana, 08. 09. 2025 20.05 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Anže Božič
Komentarji
6

Preiskovalna komisija, ki jo vodi poslanka Svobode Tamara Vonta, NSi poleg finančnega obvoda prek strankarskega inštituta Janeza Evangelista Kreka očita tudi prepovedano optimizacijo poslovanja, ki velja za politične stranke, ter sistematične dvige denarja v gotovini. V opozicijski stranki pa Vonti zaradi uhajanja podatkov grozijo s tožbo. Kaj vse to pomeni za stranko, ki jo v soboto čakajo volitve novega predsednika? In ali bo Ljudmili Novak uspela politična vrnitev v širše vodstvo?

Parlamentarna preiskovalka, ki jo vodi Tamara Vonta, očitke o obvodnem financiranju NSi prek njenega političnega inštituta Janeza Evangelista Kreka (IJEK) gradi tudi na plačah nekaterih ključnih ljudi.

Primer prihodkov glavnega tajnika NSi in solastnika inštituta Roberta Ilca. Redni dveletni prilivi iz obeh naslovov po mnenju komisije pomenijo davčno optimizacijo prek statusa samostojnega podjetnika in morebitno prikrivanje rednega delovnega razmerja.

Ilc odgovarja: "Ne gre za mešanje nekih pogodb z rednimi delovnimi razmerji. Ampak za svoje delo pač dobiš plačilo za tistega naročnika, za katerega delaš. Je pa vse urejeno s pogodbami in ne gre za nobene fiktivne pogodbe. To odločno zavračamo."

Stranka Nova Slovenija
Stranka Nova Slovenija FOTO: Bobo

Še en vzorec, ki je pritegnil pozornost Vontine komisije, so gotovinski dvigi članov NSi in hkrati sodelavcev inštituta (njihova imena hranimo v uredništvu), ki so jih opravili kmalu po plačilu enega večjih donatorjev inštituta – družbe T2 –, kjer je bil sicer zaposlen tudi nekdanji podpredsednik NSi Valentin Hajdinjak.

Preberi še KPK proti Hajdinjaku: odvetnica naj bi hkrati zastopala Dars in njega osebno

Vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj medtem puščico usmerja prav v komisijo. "Prestopili so rubikon in vse meje politične dostojnosti. Dejstvo je, da bomo v NSi reagirali z vsemi pravnimi sredstvi. Želimo, da se razjasni odgovornost predsednice Tamare Vonta, da so te zadeve prišle v javnost, prek koga so šle in na kak način," je dejal.

Vonta pa pravi: "Komisija ne more zaključiti svojega dela, dokler ne pridobi celotne zahtevane dokumentacije, vključno z gradivom Inštituta IJEK, kar omenjeni inštitut vztrajno zavrača. Če dokumentacija ne bo predložena prostovoljno, bo komisija primorana zahtevati sodni zaseg. In omenjeno delovno gradivo je tudi pravna podlaga za ta zaseg."

Nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak medtem pravi, da si želi, pričakuje in upa, da je bil način pridobivanja zakonit. "Nimam pa podrobnejših podatkov, da bi lahko podrobneje komentirala," o spornem financiranju politične akademije NSi pravi njihova nekdanja šefinja, ki bo po letu dni politične pavze znova kandidirala za članico izvršilnega odbora stranke.

Preberi še Vrtovec najavil kandidaturo za predsednika NSi

Dvoma, kdo od dvojice – Jernej Vrtovec ali Anton Harej – bi bil boljši predsednik NSi, pa pri naši sogovornici ni. "Za predsednika je pomembno, da ima vidno politično funkcijo, da je v rednem stiku s poslanci, ki so obraz stranke. Zato se mi zdi bolj primerno, da bi bil predsednik Jernej Vrtovec," je povedala.

Računsko sodišče je sicer Novi Sloveniji za poslovanje v volilnem letu 2022 izdalo pozitivno mnenje. Za našo televizijo pa so pojasnili, da pri tem poslovanje zunaj prijavljenih volilnih računov – kamor sodi tudi strankarski inštitut – ni bilo revidirano, saj da za to nimajo pristojnosti.

nsi preiskovalna komisija tamara vonta
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Darko32
08. 09. 2025 21.56
+1
Tukaj bodo dobili BUMERANG v svobodi, SAJ JE VSE V SMER goljufanja z ciljem pridobivanja sredstvev preko nakupa helikopterjev. Zato se tako zavzemajo, da lahko malo provizij potegnejo in si pokrijejo stroške za volitve.
ODGOVORI
1 0
modelx
08. 09. 2025 21.54
tonin naj raje pove, kako je kovid kriminalne rabote po koroškem zganjal
ODGOVORI
0 0
JanezNovak13
08. 09. 2025 21.54
+2
Sama skromnost jih je. Na računih v tujini pa verjetno bajne vsote denarja. Ali pa gotovina, zlato in še kaj pa v nogavicah.
ODGOVORI
2 0
modelx
08. 09. 2025 21.53
lahko je njim. najprej grešijo po sedmi zapovedi, potem pa spoved, pokora in neobdavčena puščica, pa ni več ne kriminala, ne greha
ODGOVORI
0 0
jank
08. 09. 2025 21.51
+1
Hulje lažnive. Vedno najbolj pošteni! Lopovi!
ODGOVORI
1 0
Castrum
08. 09. 2025 21.21
-1
Ja, Tamara....
ODGOVORI
0 1
SDS_je_poden
08. 09. 2025 20.34
+3
Mhm....sami pošteni, pa to...
ODGOVORI
4 1
