Kaj razkriva denarni tok financiranja nekaterih vidnih članov NSi?

Ilc odgovarja: "Ne gre za mešanje nekih pogodb z rednimi delovnimi razmerji. Ampak za svoje delo pač dobiš plačilo za tistega naročnika, za katerega delaš. Je pa vse urejeno s pogodbami in ne gre za nobene fiktivne pogodbe. To odločno zavračamo."

Še en vzorec, ki je pritegnil pozornost Vontine komisije, so gotovinski dvigi članov NSi in hkrati sodelavcev inštituta (njihova imena hranimo v uredništvu), ki so jih opravili kmalu po plačilu enega večjih donatorjev inštituta – družbe T2 –, kjer je bil sicer zaposlen tudi nekdanji podpredsednik NSi Valentin Hajdinjak .

Vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj medtem puščico usmerja prav v komisijo. "Prestopili so rubikon in vse meje politične dostojnosti. Dejstvo je, da bomo v NSi reagirali z vsemi pravnimi sredstvi. Želimo, da se razjasni odgovornost predsednice Tamare Vonta, da so te zadeve prišle v javnost, prek koga so šle in na kak način," je dejal.

Vonta pa pravi: "Komisija ne more zaključiti svojega dela, dokler ne pridobi celotne zahtevane dokumentacije, vključno z gradivom Inštituta IJEK, kar omenjeni inštitut vztrajno zavrača. Če dokumentacija ne bo predložena prostovoljno, bo komisija primorana zahtevati sodni zaseg. In omenjeno delovno gradivo je tudi pravna podlaga za ta zaseg."

Nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak medtem pravi, da si želi, pričakuje in upa, da je bil način pridobivanja zakonit. "Nimam pa podrobnejših podatkov, da bi lahko podrobneje komentirala," o spornem financiranju politične akademije NSi pravi njihova nekdanja šefinja, ki bo po letu dni politične pavze znova kandidirala za članico izvršilnega odbora stranke.