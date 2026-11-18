Izjavo kriminalistov bomo ob 10.00 prenašali V ŽIVO.

Na novinarski konferenci Generalne policijske uprave bodo policisti predstavili usklajeno mednarodno kriminalistično operacijo na področju preiskovanja spolnih zlorab otrok prek interneta, poimenovano MOZAIK 2026. Ta je potekala v okviru Evropske platforme za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (EMPACT).

Gre za nadaljevanje sodelovanja Slovenije z regijo Zahodnega Balkana in drugimi državami ter četrto mednarodno operacijo, poimenovano MOZAIK, so sporočili s Policije. Na novinarski konferenci bosta kriminalista predstavila tudi zaključke preiskav preteklih operacij MOZAIK.

Preiskavo bosta predstavila Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, in Primož Podbelšek, višji kriminalistični inšpektor specialist iz Oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.