Kaj razkriva zapisnik o nakupu reševalnih helikopterjev?

Prvi razpis za nakup namenskih helikopterjev je spomladi propadel. Prijavil se je le italijanski Leonardo. Hitro so začeli padati očitki, da je bil razpis prirejen prav zanje in da država sploh ne kupuje reševalnih, temveč običajne policijske helikopterje. "Zame je to transportni helikopter, ker je treba vsako dodatno opremo certificirati," je dejal letalski strokovnjak Rihard Fekonja .

Dokopali smo se do zapisnika iz letošnjega aprila, ko so se v sejni sobi službe za nujno medicinsko pomoč in izredne razmere na Ministrstvu za zdravje sestali strokovnjaki za helikoptersko reševanje.

Vsi prisotni so se strinjali, da je trenutna organizacija HNMP neustrezna in da so potrebne nujne izboljšave. Dogovorili so se tudi, da bo ministrstvo za zdravje znova imenovalo svojega predstavnika za sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije.

V zapisniku je tudi seznam zahtev, kaj vse mora helikopter izpolnjevati. Med drugim, da mora biti reševalna postelja nameščena tako, da lahko reševalci med letom oskrbijo poškodovano glavo – kar trenutno ni mogoče.

Vse te zahteve so maja nesli na notranje ministrstvo, kjer pa nič od navedenega ni bilo upoštevano. Na ministrstvu Boštjana Poklukarja so jih namreč odslovili z besedami, da gre pač za ponovljen javni razpis in da spremembe niso možne. Kjub temu, da so v razpisu spremenili zahtevano barvo helikopterjev.

V oddaji 24UR ZVEČER je Thomas Germ, predsednik sekcije reševalcev v zdravstvu, ki je bil udeležen na omenjenem sestanku, pojasnil, kako bo neupoštevanje predlogov vplivalo na njihovo delo. "V dobri veri smo upali, da bo to prenešeno naprej," je dejal.

"V 22 letih se kaj bistvenega ni zgodilo, še vedno izvajamo dejavnost z večnamenskimi helikopterji, ki niso za to namenjeni," je dejal in pojasnil, zakaj je to slabo. "Že iz preteklosti imamo slabe izkušnje. En helikopter je pokrival več služb – helikoptrsko nujno medicinsko pomoč, transport kritično bolnih odraslih in otrok. To so tri službe, ki so bile obešene na en helikopter. Temu bi lahko rekli: kdor prej pride, prej melje," je dejal.