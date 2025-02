Kaj razodeva arhiv državnega zbora po razkritju rabot na Darsu?

Konec marca 2022 je odvetniška družba, katere večinska lastnica je znana in vplivna odvetnica Nina Zidar Klemenčič, Darsu obračunala 18 ur odvetniških storitev, med drugim tudi za pripravo amandmaja k Zakonu o cestah.

Le nekaj dni kasneje, v začetku aprila, so poslanci takratne koalicije v parlament vložili več deset amandmajev, med njimi tudi sporno spremembo 7. člena, ki je na področju odvoza pokvarjenih in poškodovanih vozil z avtocest povsem na novo premešala karte. Sprememba je takrat presenetila tudi zakonodajno pravno službo državnega zbora.

"Prišlo je do vsebinske spremembe pri 7. členu, kjer se spreminja celi člen in ne upošteva tudi popravkov devetega odstavka 7. člena, ki smo ga tudi uskladili že z ministrstvom," je aprila 2022 povedala Saša Bricelj Podgornik, predstavnica Zakonodajno-pravne službe državnega zbora.

Po takratnem predlogu bi Darsovi koncesionarji, med katerimi je največja avtovleka Draganović, dobili monopol tudi nad odvozom poškodovanih in pokvarjenih osebnih vozil. Čudna sprememba zakona, pisana na kožo posameznikom, so takoj protestirali na združenju in sekciji za promet. Prva spada pod gospodarsko, druga pod obrtniško-podjetniško zbornico.

Amandma je bil nepošten in neživljenjski, danes razlaga Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. "Nepošten in neživljenjski je bil pa zato, ker je govoril, da mora imeti tisti koncesionar, ki se je želel prijaviti na razpis te koncesije, avto v vrednosti milijona evrov. To se pravi, da je moral imeti vozilo za odvoz težkih tovornih vozil, ne pa do 3,5 tone."

Čeprav imamo danes na mizi dokument, račun, s katerega je razvidno, da je za pripravo amandmaja odvetnici Zidar Klemenčičevi plačal Dars, so takrat to ostro javno zanikali. "Ne vemo, kdo. S strani Darsa to ni bilo sproženo. Ravno tako kot ne s strani ministrstva," je 8. aprila 2022 dejal Peter Gašperšič, takratni član uprave Darsa.

Da bi odvetnica Zidar Klemenčičeva od avtoprevoznika Enesa Draganovića sprejemala darila, je pred dobrim tednom dni v našem studiu že zanikala. Popoldan je vse skupaj ponovno zavrnil tudi Draganović. "Ostro zavračam namigovanja, da sem sodeloval pri korupcijskih kaznivih dejanjih in z denarjem, urami Rolex in avtomobili nagrajeval odvetnico Nino Zidar Klemenčič, da je posredovala pri družbi Dars, ki jo je tudi pravno zastopala," je zapisal.