Kaj s pištolo na službeni pisalni mizi sporoča predsednik vrhovnega sodišča?

Eden ključnih ljudi sodne veje oblasti namesto pravičnosti demonstrira kavbojsko razumevanje sodstva, pravijo njegovi kritiki. Ti so zaradi sporne fotografije tudi pisali pravosodni ministrici Dominiki Švarc Pipan. Sam pojasnjuje, da gre za nedelujočo repliko revolverja in star osebni spomin. In zakaj je to najbolj zmotilo tiste, ki sicer pozivajo k oboroževanju?

Dnevnik je v sobotni prilogi Objektiv objavil poglobljen intervju z Miodragom Đorđevićem. Na naslovni fotografiji prvega moža sodne veje oblasti pa je neobičajen detajl, revolver Colt 45 in glava okostnjaka na pisalni mizi. Zadeva, ki je vznemirila dežurne kritike domačega sodstva. "Pri omenjeni pištoli gre za repliko, varno kopijo, ki pa ne dela. Na mizi jo ima že dve desetletji kot spomin na izobraževanje v ZDA, kjer je repliko tudi dobil," odgovarjajo iz sodne palače. In dodajajo, da predsednik sodišča ne zagovarja oboroževanja in ne podpira nobenega nasilja. Pač pa da je, kot pritiče funkciji, za mirno reševanje sporov. A s tem ni prepričal vseh. Tako Đorđevićev nekdanji cehovski kolega in bivši minister. "Obstajajo predmeti, ki ne sodijo na pisalno mizo sodnikov. Replika revolverja je gotovo tak predmet ne glede na to, koliko komu pomeni. Daje namreč napačno sporočilo ljudem." "Gre za simboliko. Po moji oceni za nesrečno simboliko. Nekoga, ki predstavlja vrh slovenskega rednega sodstva. Orožje pa simbol moči. Đorđevič pa po moji oceni naj predstavlja predvsem pravičnost," pravi poslanec SDS Dejan Kaloh. Janšev poslanec je zaradi tega tudi pisal resorni ministrici, kako to razume z vidika morebitne kršitve sodniške etike. To je prvi hiter odgovor Dominike Švarc Pipan, ki sicer v tem primeru nima nobenega vzvoda vplivanja. "Vsak sodnik, zlasti pa najvišji predstavniki sodstva, morajo skrbeti za ugled sodstva kot celote. Razkazovanje strelnega orožja, četudi replike, k temu gotovo ne doprinaša." Kaj pa, če je Đorđevič le sledil pozivu k oboroževanju prvaka SDS? "Mislim, da tega ne smemo enačiti. Če se spomnite, da je takrat gospod Janša dejal, oborožite se legalno, šele takrat, ko so takrat protestniki s palestinskimi zastavami na Prešernovem trgu vzklikali "Alah je velik". Tako da to je čisto neka druga zadeva," meni Kaloh. Lahko pa bi omenjena zadeva končala pred komisijo za etiko in integriteto pri Sodnem svetu.