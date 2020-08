Kaj s seboj prinaša svet tišine?

Premalo se zavedamo, da se gluhi pogosto srečujejo z oteženim dostopom do storitev, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju, pa tudi pri dostopu do kulturnih in drugih vsebin. Pomemben korak k boljšemu vključevanju gluhih in naglušnih v svet slišečih so v Društvu gluhih in naglušnih Ljubljana ob podpori NLB naredili v zadnjih dveh letih - s pobudo Gledališki tolmač. Predstave s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik - do zdaj so si jih lahko ogledali 12 - si je ogledala polovica gluhih, med njimi tudi otroci. Iskreni in navdušeni odzivi udeležencev predstav redkokoga pustijo ravnodušnega.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Gluhota po klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) velja za eno najtežjih oblik invalidnosti, ki ljudi pogosto potisne na rob družbe. V Društvu gluhih in naglušnih Ljubljana opozarjajo, da kljub ustavni enakopravnosti slišečih in gluhih prebivalcev Slovenije, pri uveljavljanju pravice za dostop do kulturnih dobrin pogosto pride do diskriminacije. »Gluhi in naglušni želimo biti vključeni v družbeno dogajanje, kar je dokazala pobuda Gledališki tolmač, ko so gluhi predstave zapuščali z vidno ganjenimi obrazi,« je dejal Gorazd Orešnik, predsednik Društva gluhih in naglušnih Ljubljana.

icon-expand Gledališki tolmač FOTO: Arhiv ponudnika

Namen pobude Gledališki tolmač ni le približati slovenskih gledališč gluhim, ampak tudi ozaveščati slišeče prebivalstvo o pomenu socialne vključenosti invalidov. V Sloveniji znakovni jezik za vsakodnevno sporazumevanje uporablja okoli tisoč gluhih, njegove edinstvene značilnosti pa je potrebno upoštevati tudi pri pripravi predstav. Pripravo in delo s tolmači je prevzela prva gluha režiserka za gledališče in film v Sloveniji, Lada Orešnik, Čehinja, zaljubljena v gledališče. Kot pravi sama, je ustvarjati za gluhe in naglušne lahko zahtevna, vendar hkrati neopisljivo hvaležna naloga. Tolmači v vsako predstavo vložijo ogromno znanja in truda, obrazi gluhih gledalcev pa ga poplačajo.

icon-expand Gledališki tolmač FOTO: Arhiv ponudnika

V okviru Primorskega poletnega festivala je včeraj, 27. avgusta 2020, po nekaj mesečnem premoru zaradi koronavirusa potekala tolmačena gledališka predstava Norčije v spalnicah v izvedbi Gledališča Koper. Predstavo je v slovenski znakovni jezik za gluhe tolmačila Natalija Spark. Gledališča gluhe povabila tudi v zakulisje Mestno gledališče ljubljansko (MGL) ter SNG Drama Ljubljana sta gluhe povabila tudi v zaodrje. Na dveh močno obiskanih delavnicah so gluhi tako lahko dodobra spoznali dogajanje za žametno zaveso. Kakšne so skrivnosti gledališkega ustvarjanja? Kako potekajo priprave na prvo uprizoritev? Kdo vse ustvarja predstave? Kdo sešije kostume? Kdo jih zasnuje? Kaj so elementi prepričljive scenografije? Kaj dela lučkar, kaj prišepetovalec, kaj oblikovalec svetlobe? Vse to in še mnogo so gluhi izvedeli na sprehodu po omenjenih dveh gledališčih, s ciljem gluhim še bolj približati in še bolj priljubiti gledališko umetnost.

icon-expand Gledališki tolmač FOTO: Arhiv ponudnika

Edina banka v Sloveniji s tolmačem za gluhe Poleg predstav smo v smeri večje vključenosti gluhih in naglušnih v svet slišečih, gluhim omogočili lažje opravljanje osnovnih bančnih opravil preko video klica, na katerem je prisoten tudi tolmač. »Kot prva banka v Sloveniji smo gluhim omogočili storitev video klica s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik, kar jim omogoča opravljanje osnovnih bančnih storitev in svetovanje na daljavo. Ker verjamemo, da si vsakdo zasluži varno finančno prihodnost, pa smo za gluhe organizirali tudi izjemno uspešno delavnico finančnega opismenjevanja tolmačeno v slovenski znakovni jezik,« pojasnjuje Andrej Krajner, direktor komuniciranja v NLB.

icon-expand Gledališki tolmač FOTO: Arhiv ponudnika

Finančna delavnica za gluhe: želje je treba spremeniti v finančni načrt Dandanes, ko so spremembe edina stalnica v življenju ljudi, je načrtno zagotavljanje finančne varnosti zelo pomembno, zanjo pa je poskrbljeno, ko imamo privarčevano varnostno rezervo in varčujemo za pokojninsko rezervo. »Finančna pismenost pomembno vpliva na naša življenja, pa vendar ji pogosto posvečamo premalo pozornosti. Danes smo se še enkrat spomnili, kako pomembno je uskladiti želje in potrebe z dobro izdelanim finančnim načrtom, hkrati pa ugotovili, da je marsikatera stvar v življenju izvedljiva, če se je lotimo na pravi način. Mislim, da govorim v imenu vseh udeležencev, če rečem, da smo pridobili dragocena znanja in spodbude za razmislek, kako pravkar slišano uspešno pretvoriti v naša življenja. Še enkrat hvala NLB za posluh in skrb za boljšo vključenost gluhih in naglušnih v družbo,« je dejal Gorazd Orešnik, predsednik Društva gluhih in naglušnih Ljubljana ter udeleženec delavnice, na kateri so predstavniki NLB gluhim in naglušnim med drugim predstavili tudi možne oblike varčevanja za varnostno in pokojninsko rezervo. »Navdušena sem! Ker sem gluha, se tovrstnega izobraževanja še nikoli nisem imela priložnosti udeležiti, čeprav sem si to želela,« je dodala udeleženka delavnice.

icon-expand Gledališki tolmač FOTO: Arhiv ponudnika

Namen pobude Gledališki tolmač ni le približati slovenskih gledališč gluhim, ampak tudi ozaveščati slišeče prebivalstvo o pomenu socialne vključenosti gluhih. Zato tedensko pripravljamo video serijo Mala šola znakovnega jezika, v kateri tolmačka Natalija Spark slišeče uči osnov znakovnega jezika. Znakovnega jezika se lahko učite z nami vsak četrtek na Facebook ali Instragram profilu NLB.

icon-expand Gledališki tolmač FOTO: Arhiv ponudnika