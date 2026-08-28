Kaj se bo 5. septembra zgodilo za vrati Dragon's Balla?

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Dragon's Ball je skozi leta postal dogodek, pri katerem obiskovalce pritegne precej več kot posamezno ime v programu. S svojo kombinacijo glasbe, nastopov, vizualne dovršenosti in mednarodnega utripa se že vrsto let umešča v ustvarjalni značaj Ljubljane, ki letos nosi tudi naziv najboljše evropske kreativne mestne destinacije 2026.

Dragons ball 2025 FOTO: Marko Delbello Ocepek

Nastopi v živo, domači in tuji DJ-ji ter ime, ki za zdaj ostaja skrivnost

Najbolj gala pop-up zabava leta bo dvorano Grand Hotela Union za eno noč spremenila v prizorišče nepozabnega večera. Vrata se bodo odprla ob 22. uri, od takrat naprej pa se bo dogajanje skozi noč le še stopnjevalo. Za enega osrednjih nastopov večera bo poskrbela Jana Šušteršič z bendom, nato pa se bo za DJ-pultom zvrstilo več domačih in tujih imen, med njimi Nick Nicce, Simone Paolino, VALI in Matthew Z. Mednarodni značaj večera bo dodatno poudaril tudi poseben gost iz Dubaja. Največje glasbeno presenečenje pa organizatorji še vedno hranijo zase. Na Dragon's Ball namreč letos prvič prihaja mednarodno uveljavljena DJ-ka, ki bo poskrbela za enega od vrhuncev dvanajste izvedbe. Njeno ime bodo razkrili šele tik pred dogodkom. In pri večeru, kakršen je Dragon's Ball, je nekaj skrivnosti zagotovo del doživetja.

Dragons ball 2025 FOTO: Marko Delbello Ocepek

Kako blizu dogajanja želite biti?

Posebnost letošnjega Dragon's Balla so tudi različni načini, kako je mogoče doživeti isti večer. Za tiste, ki želijo predvsem uživati v glasbi, nastopih in energiji plesišča, je na voljo Party Ticket z vstopom od 22. ure. Ob prihodu pred 23. uro vključuje tudi pijačo dobrodošlice in možnost, da obiskovalci doživijo Dragon's Opening Moment – trenutek, ko večer tudi uradno zaživi. Druga možnost je barski paket oziroma Dragon's Bar Pass, namenjen tistim, ki želijo večer začeti z že vključenim izborom pijač. Za družbe, ki si želijo svojega prostora skozi celoten večer, so na voljo rezervirane mize ob plesišču za pet ali osem oseb. Omogočajo neposredno bližino plesišča, obenem pa nekoliko več udobja in zasebnosti znotraj živahnega večernega utripa. Še bližje nastopajočim so premium mize v območju odra za štiri ali pet oseb, namenjene gostom, ki želijo večer spremljati iz ene najbolj izpostavljenih pozicij v dvorani. Posamezne kategorije se razlikujejo tudi po vključeni ravni storitve – od prednostnega vstopa in rezerviranega prostora do posebne strežbe in izbora pijač. Bistvena razlika med njimi pa je predvsem v tem, kako blizu dogajanju želite biti.

Dragons ball 2025 FOTO: Marko Delbello Ocepek

En večer. In jutro polno zgodb.

Program lahko napovemo, vseh trenutkov večera pa ne. Prav v tem je čar Dragon's Balla: v energiji, ki nastane med nastopi, glasbo in ljudmi, v nepričakovanih srečanjih ter trenutkih, ki jih naslednji dan vsak pripoveduje nekoliko drugače. Dragon's Ball želi 5. septembra ustvariti prav tak večer. Kdo bo skrivnostna mednarodna DJ-ka, bo znano kmalu. Do takrat pa ostaja odprto še eno vprašanje: od kod boste letošnji Dragon's Ball doživeli vi? Več informacij in vstopnice .

Dragons ball 2025 FOTO: Marko Delbello Ocepek