Kaj se bo Fakin odločil glede otroške srčne kirurgije?

Zaradi izjav ministra za zdravje Sama Fakina , iz katerih je bilo razbrati, da bi ljubljanski univerzitetni klinični center (UKC) utegnil dobiti možnost popravnega izpita, sta v minulih dneh odstopila predsednik sveta Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB) Igor Gregorič in član sveta Andrej Robida , odstopno izjavo pa že ima pripravljeno v. d. direktorja inštituta Brane Dobnikar. Napovedal je, da bo z njo počakal na današnji sestanek.

Trenja med vodstvi NIOSB in kliničnega centra je bilo zaznati že ob ustanovitvi inštituta, ki naj bi prevzel program otroške srčne kirurgije, ko so se težavne razmere v UKC z odhodom vseh otroških srčnih kirurgov po desetletjih težav še bolj zaostrile.

V UKC so po prvih prihodih tujih zdravnikov, ki jih je v Ljubljano pripeljal NIOSB, opozarjali na nevzdržnost hkratnega delovanja obeh institucij in predlagali, naj inštitut v celoti prevzame program. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je oktobra zavrnil ponudbo NIOSB za prenos programa, saj da iz dokumentacije ni bilo razvidno, kako bi zagotavljali ustrezne prostore, opremo in kadre.

V sredini novembra je generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabederzagotovil, da jim je znova uspelo vzpostaviti osnovno dejavnost. Med drugim se je v Ljubljano vrnil eden od domačih kirurgov, v prihodnjem letu pa načrtujejo popolnitev kadrovske zasedbe in oblikovanje stalne ekipe. Robida, ki je sicer strokovnjak za varnost bolnikov in kakovost v zdravstvu, pa je opozoril na nekatere nepravilnosti, ki so jih poleti opazili pri obravnavi otrok v UKC.

Predstavniki ministrstva za zdravje in ljubljanskega UKC so se sicer v ponedeljek v Zagrebu seznanili s tamkajšnjimi izkušnjami s programom otroške kardiologije, so potrdili v kliničnem centru.