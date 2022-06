Kaj se bo zgodilo leta 2023?

V digitalni obliki se oglasi vrtijo tudi na nacionalnih in komercialnih televizijskih programih. Da bi potešili radovednost in razkrili skrivnost, smo povprašali podjetje Škerjanc iz Materije, naročnika domiselne oglaševalske kampanije.

Nekateri so pomislili, da gre pri oglaševanju za politično potezo v času oblikovanja nove vlade, torej, da se naročnik sprašuje, kakšna politična prihodnost nas čaka, a Škerjanc zagotavlja, da je bila kampanja oblikovana že pred aprilskimi volitvami in z njimi ni povezana .

Kot nam je pojasnil direktor podjetja, Mitja Škerjanc , ki so ga preplavili klici radovednežev, zakaj plakati s številko 2023 in vprašajem , vprašaj pri letnici 2023 nakazuje na turbulentne čase, čase negotovosti , ki jih živimo, ko gredo vse cene, med katerimi materialov in energentov, v višave. "Torej, v letu 2023 ne vemo, kaj pričakovati . Zato ta vprašaj. Poleg cen negotovost vnaša še pandemija – v letu 2021 smo namreč mislili, da bo leto 2022 dobro leto, pa ni bilo, zdaj pa tudi ne vemo, kaj še sledi."

V sklopu oglaševalske kampanje so v podjetju Škerjanc sicer izoblikovali dva tipa plakatov: enega z zgolj letnico 2023 in drugega z akcijo meseca, garnituro Vegas. "V letu 2022 smo ponudili garnituro Vegas po posebni ceni, ne vemo pa, kaj bo v prihodnjem letu, če bo cena lahko ostala takšna, kaj bo z dobavami, kako se bodo gibale cene surovin, energentov, nafte, elektrike in tako naprej," razmišlja Škerjanc.

