Kaj se bo zgodilo s krediti tistih, ki so v poplavah izgubili vse?

Marsikomu od hiše ali avta, za kar je imel sklenjen kredit ni ostalo nič. Bodo banke ravnale v korist državljanov in najbolj prizadetim odpovedale kredite? Direktorica Združenja bank Slovenije, Stanislava Zadravec Caprirolo je odgovorila, da je to sicer zadnji inštrument v vrsti od vseh inštrumentov v okviru prestrukturiranja, ampak da je tudi to možno ob izpolnjevanju pogojev za to zahtevanje.

A vsak primer bodo morali podrobno preučiti, je dodala. "Vsak primer bo potrebno obravnavati individualno, ker so ljudje in podjetja in samostojni podjetniki lahko v zelo zelo različnih položajih."

Kljub temu, da je za žrtve v poplavah do sedaj sredstva doniralo že več bank, je ministrica za zunanje zadeve ter prvakinja stranke SD, Tanja Fajon še enkrat pozvala banke, da prispevajo k solidarnosti. "Mislim, da se marsikatere banke v tej smeri že odzivajo in čakamo na to solidarnost in vidimo že prve rezultate, ki jih banke napovedujejo in mislim da se bomo o vseh nadaljnjih ukrepih pogovarjali skupaj," je dejala.