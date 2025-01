Mesec od direktorja in SDH zahteva dokumentacijo o finančni sliki CSS

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec se je danes s škofjeloškim županom in dvema predstavnikoma invalidskih podjetij oglasil v invalidskem podjetju CSS. Najprej so se sestali z zaposlenimi, si ogledali proizvodnjo, nato pa se srečali še z direktorjem.

Mesec je pojasnil, da jih je najbolj zanimalo, kako zaposleni gledajo na situacijo in kako jim lahko pomagajo. Pojasnil je, da so pri direktorju skušali pridobiti čim več informacij o dejanski finančni sliki podjetja. "Iz Slovenskega državnega holdinga ne dobimo niti osnov," je poudaril in dodal, da jih je ministrstvo že dvakrat prosilo za osnove podatke o tem, kako podjetje posluje. "Zakaj je podjetje nelikvidno, če nam lahko dajo poročilo neodvisnega finančnega strokovnjaka, načrt prestrukturiranja podjetja. Nič od tega nismo dobili," je povedal.

Poudaril je, da razpolagajo s tako skopimi informacijami kot javnost. "Od direktorja podjetja in od SDH zahtevam, da nam da dostop do vseh relevantnih informacij, da bomo lahko naredili svojo oceno, kako zavoženo je to podjetje," je odločen.