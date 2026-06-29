Kaj se bo zgodilo s slovenščino v času umetne inteligence?

Slovenci smo izjemno ponosni na svoj jezik, ki so ga naši predniki ohranili in razvijali veliko bolje, kot bi to pričakovali od tako majhnega naroda. A kaj se bo z njim zgodilo v času umetne inteligence? Na fakulteti za računalništvo so predstavili izplen projekta Povejmo, v okviru katerega so vse, posebej pa institucije, pozvali, naj prispevajo besedila, ki bodo pomagala še naprej razvijati jezikovni model za slovenščino GaMS. Na ta način bi Slovenci svoj jezik popolnoma orhanili tudi v času umetne inteligence. Zakaj?