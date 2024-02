Kaj se dogaja na Onkološkem inštitutu?

Onkološki inštitut - osrednja bolnišnica za zdravljenje raka v Sloveniji. Kraj hudih stisk, tragičnih usod pa tudi zmag po težkih zdravljenjih, kraj upanja. A vse od vselitve v stavbo, pred 17 leti, tudi kraj mnogoterih afer. Od preplačane in slabe gradnje ... legionele, še preden so tja preselili prve rakave paciente... do sanacije številnih napak glavnega gradbinca Zidarjevega SCT, ki jih še danes, po vseh teh letih, odpravljajo.

Dobro leto in pol bolnišnico vodi Andraž Jakelj, pred tem direktor psihiatrične bolnišnice v Ormožu. Prav nanj so se zadnje dni usuli očitki o slabem vodenju. Od tega, da je na vodstveni položaj službe za korporativno varnost imenoval Matjaža Jazbeca, ki da ima močne vezi v stranki SD, do tega, da bolnišnico vodi od doma. Jakelj vse očitke zavrača, pravi, da je bolnišnica pred veliko bolj resnimi projekti: "Takrat ko nisem na onkološkem inštitutu, delam od doma. Delo direktorja je 24/7. Moja fizična neprisotnost včasih ne pomeni, da se ne ukvarjam z onkološkim inštitutom. Kar se tiče sodelavcev, konkretno na korporativni varnosti. Zaznali smo, da potrebuje IO dodatne sodelavce v tej službi, objavljen je bil razpis, izbran je vedno najboljši kandidat ... je pa treba povedat, da sam pri večini pogovorov, razgovorov, ne sodelujem."

Direktorja vprašamo tudi, kako je možno, da je vodja lekarne še vedno Monika Sonc, ki so jo preiskovalni organi že dobili z roko v marmeladi - bila je namreč obtožena, da je kot vodja lekarne pred petnajstimi leti, od zastopnikov družbe Valentis Farmaceutikal, prejela skoraj 14.000 evrov podkupnine.

Sonc se je sodnemu postopku izognila zgolj zato, ker je njeno kaznivo dejanje prej zastaralo. Tudi zdaj nanjo letijo očitki, da nadaljuje sporne prakse. Konkretno, da je pred kratkim na inštitutu organizirala predstavitev izdelkov podjetja Sanolabor. Zaradi česar je morala tudi na zagovor.

Ostro se je sicer Jakelj odzval na očitke o političnem vplivu - da ti vodstvu bolnišnice zgolj jemljejo čas, ko bi se morali ukvarjati s prenovo, ki jih čaka v kratkem. Zanjo že imajo gradbeno dovoljenje, čakajo le še zeleno luč vlade. "Zadeve bomo peljali naprej, tako kot mislimo, da je prav" odgovarja kritikom, tudi Eriku Breclju.

'Ne smemo biti plen stranke SD'

Kot v 24UR ZVEČER poudarja Brecelj, je Onkološki institut darilo oziroma plen, ki ga je SD dobil po volitvah – tam počnejo, kar želijo, je prepričan. Smo ena redkih bolnišnic, kjer okoli ni gradbenega odra, saj se tam nič ne premakne, pravi. Kot napoveduje: "Smo pred novo afero, začele se bodo čudne investicije in posli." Za njo pa so isti ljudje, ki so kupili sodno stavbo na Litijski, napoveduje. To je treba ustaviti, poziva Brecelj. Kot komentira, je nakup sodne stavbe tragikomičen in da bi člani stranke SD 'za en zrezek ubili kravo'. Vlada jih mora zato umakniti iz onkološkega inštituta in postaviti človeka, ki bo začel investicijo resno voditi: "Ne smemo biti plen stranke SD."

Kot pravi, so ga obtožili, da jemlje denar in da je skorumpiran', kot je povedal, je po teh obtožbah sam opozoril predsednika vlade Roberta Goloba in ga vprašal, če ga želi odstaviti iz strateškega sveta, a ga je prosil, da se ne vtika', ker je želel izvedeti, kaj se dogaja: "Brskal sem in v vseh the zgodbah je v ozadju stranka SD." Tako trdi Brecelj. Ga želijo zanalašč očrniti? "Investicije, ki nas čakajo so ogromne in seveda sem jaz moteč faktor," je prepričan.