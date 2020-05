Kaj se dogaja v podjetju Prodnik? Vodstvo očitke na račun šikaniranja delavcev zavrača

Javno komunalno podjetje Prodnik že vrsto let velja za eno najdražjih komunalnih podjetij. Primerjava: Za eno praznjenje 80-litrskega zabojnika ljubljanska Snaga zaračuna štiri evre, pri Prodniku pa boste za dve praznjenji odšteli 14 evrov mesečno.

Ko je občinski svetnik Gregor Horvatič na eni od sej opozoril na visoke cene komunalnih storitev, mu je direktor Prodnika Marko Fatur odgovoril, da zanj ni pravi čas in pravo mesto za resno debato o ceni komunalnih storitev na občinskem svetu. "Jaz ga sprašujem, kje je potem?" je kritičen Horvatič.

Cene ostajajo enake, čeprav je imelo to javno komunalno podjetje predlani po podatkih baze Gvin približno 439.000 evrov dobička. Tudi na račun zaposlovanja agencijskih delavcev, sta ugotovila zdaj že nekdanja zaposlena, Tomaž Ličen in Blaž Jazbec. Januarja letos sta ustanovila svoj sindikat, potem ko prejšnji ni uredil nepravilnosti pri agencijskem delu - nekateri naj bi bili prek agencije Kariera na Prodniku zaposleni tudi do 20 let.

"Plače so imeli zelo nizke - 560 evrov izhodiščne, krepko pod minimalno plačo," navaja Ličen. "Regres so dobil samo zadnje dve leti, prej ga niso," pa dodaja Jazbec.

Nov sindikat je postal trn v peti staremu, nadaljujejta Ličen in Jazbec. Tri agencijske delavce, ki so se jima pridružili, je podjetje kmalu zatem odpustilo, uradno zaradi epidemije. A so prek agencije Kariera zatem spet iskali delavce za ista delovna mesta.

In pred dnevi so odpustili tudi Lična in Jazbeca. Jazbecu očitajo neupravičeno odsotnost z dela, kar zanika, v bran sta mu stopila tudi sodelavca. Drugi razlog za odpoved pa: da je nad svojim nadrejenim in predsednikom starega sindikata Boštjanom Novakom izvajal mobing. To naj bi storil z objavo na Facebooku. Za katere objave gre, nam na Prodniku niso želeli odgovoriti.

Mobing očitajo tudi Ličnu. Pa še, da je malomarno zmontiral sušilnik za roke in povzročil za več kot 500 evrov škode ter da je s službenim vozilom povzročil prometno nesrečo. "Policija je zaradi premajne škode odstopila od preiskave," odgovarja Ličen.

Pri Prodniku odgovarjajo, da odpovedi ne bodo komentirali. Na naših 13 vprašanj so odgovorili le, da podjetje spoštuje delovnopravno zakonodajo in da Ličen in Jazbec podjetje blatita z izmišljenimi obtožbami.

Kljub temu so se na izrednem sestanku sestali še župani občin Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče, lastnic podjetja Prodnik. "Pozivamo pristojne službe, nadzorne organe, da ugotovijo kaj se dogaja v Javnem komunalnem podjetju Prodnik," pravi župan Moravč Milan Balažic. Torej delovno inšpekcijo in nadzorni odbor podjetja, ki se na poziv še niso odzvali. Ko se bo to zgodilo, bodo župani občin tudi primerno ukrepali. Medtem sta Ličen in Jazbec podjetje že kazensko ovadila.