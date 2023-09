Da se mariborska občina srečuje s finančnimi težavami, ni več nobena skrivnost. A očitno je občinska blagajna, nad katero bdi župan Saša Arsenovič, tako prazna, da zavoljo nje trpijo številni projekti, nekateri izvajalci, ki so z deli že zdavnaj končali, pa še vedno niso poplačani. Kdaj bo končana prenova Lenta, kdaj Limbuška cesta? Zakaj ni več štipendij za nadarjene dijake in študente? In zakaj je Arsenovič pristal celo pod lupo protikorupcijske komisije?