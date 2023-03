Kaj se dogaja z napovedano plačno reformo?

Vlada je za 15. marec, torej sredo, sindikatom javnega sektorja obljubila osnutek zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki naj bi bil izhodišče za pogajanja o novem plačnem sistemu. Toda sindikati osnutka še niso dobili. So pa izhodišča za nov sistem plač v javnem sektorju obravnavali ministri, ki pa so s pojasnili zelo skopi. A neuradno smo uspeli izvedeti nekaj detajlov. Izhodišče za pogajanja naj bi bilo neuradno pet stebrov.

Kaj se torej dogaja z napovedano plačno reformo? Veliko različnih informacij smo na to temo slišali tako danes kot v preteklih dneh. Uradno so pojasnila izjemno skopa, danes po seji vlade zgolj stavek, da so se ministri seznanili z izhodišči, prioritetami in dinamiko pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. A neuradno smo uspeli izvedeti nekaj detajlov. In sicer, da samega predloga zakona v ponedeljek, ko naj bi še vedno bila sklicana pogajanja z javnim sektorjem, ne bo na mizi, da se še usklajuje med posamičnimi ministrstvi. A tudi, da se bodo pogajanja ne glede na to začela z v teh dneh obravnavanimi izhodišči, nekaj je tu že znano, a zdaj naj bi bila bolj določna, vključno s tako imenovanimi stebri, izhodišče za pogajanja naj bi bilo neuradno pet stebrov. Se pa še nekoliko popravljajo in vlada naj bi jih na dopisni seji sprejela jutri. Tu ne gre samo za reformo plačnega sistema, ampak tudi za odpravo plačnih nesorazmerij zaradi preteklih delnih popravkov sistema. In to bi lahko imelo časovno prednost pred samo celostno reformo. Oboje skupaj ima sicer precejšen finančni učinek, slišali smo tudi številko milijardo evrov, sicer v nekaj letih. Zakaj se torej vladi mudi s popravo enotnega plačnega sistema? Preprosto zato, ker po 15 letih poka po vseh šivih. V javnem sektorju skoraj ni skupine, ki bi bila zadovoljna s svojimi prejemki, masa vseh plač v javnem sektorju pa je od leta 2008 do leta 2021 zrastla za kar 60 odstotkov, oziroma dobri dve milijardi evrov.

Masa plač: LETO 2008: 3.154 mrd € LETO 2021: 5.282 mrd €* + 2.128 mrd€ oziroma 60 % *vključeni so covidni dodatki

Nezadovoljstvo zaposlenih in poblaznelo rast mase plač bi zdaj vlada krotila s plačnimi stebri. Po novem - neuradno - celo s petimi, čeprav se je javno doslej govorilo o treh. V prvem bi bili funkcionarji vseh vej oblasti, predstavniki drugih državnih organov in direktorji. V drugem bi bili javni uslužbenci ožje javne uprave, v podstebru pa še uniformirani poklici, torej gasilci, vojaki, in policisti. V tretji steber pa bi padli zaposleni v šolstvu, zdravstvu, kulturi in ostalih javnih zavodih. In tu je še vertikalno razmerje. Najvišja plača v javnem sektorju naj bi bila sedemkratnik minimalne plače. Trenutno je to razmere 1 proti 4,7. Robertu Golobu, Urški Klakočar Zupančič in Nataši Pirc Musar bi se tako plača popravila za 2.760 evrov bruto.

Razmerje najnižja - najvišja plača TRENUTNO: 1 proti 4,7 najnižja: 1.203,36 € (minimalna plača) najvišja: 5.663,42€ PREDLOG: 1 proti 7 Najnižja: 1.203,36 € (minimalna plača) Najvišja: 8.423,52 + 2.760,1€