Kaj se dogaja z našo kožo, ko smo izpostavljeni žgočemu soncu?

Kaj se dogaja z našo kožo, ko je sredi dneva izpostavljena soncu in ultravijoličnim žarkom? Na plaži ob Črnem morju so se lotili posebnega eksperimenta in s termalno kamero pokazali, kako se koža, če sredi dneva poležavamo na plaži, že v nekaj minutah segreje na kar 40 stopinj Celzija. A številnih turistov to ni ustavilo.